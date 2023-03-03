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Дайджест новостей на 2 марта

 

Дайджест новостей на 2 марта

 

[В мире]

 

14 декабря правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП

 

Валюты Армении и Грузии стали лидерами роста в мире из-за притока россиян

 

Удастся ли ЕС и США избежать войны зеленых субсидий

 

Британского премьера раскритиковали за вопрос бездомному о работе

 

30 декабря бывший президент Польши заявил о приближении мира к третьей мировой войне

 

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, то ЕС не может конкурировать с США в объемах государственных субсидий

 

Amazon объявил о рекордном сокращении штата

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле прокомментировали «мирный план Украины»

 

Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда послу Франции

 

5 января Путин рассказал об условиях диалога с Киевом

 

На Украине заявили о критическом дефиците советских трансформаторов

 

Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов

 

[Внутренняя политика]

 

Володин предложил повысить налоги для уехавших из России

 

Силуанов назвал основные риски для бюджета на 2023 год

 

Тарифы ЖКХ предложили повышать с учетом платежеспособности населения

 

Минобороны предложило повысить зарплаты главам подведомственных предприятий

 

Путин впервые за 10 лет не участвовал в предновогоднем заседании правительства

 

Путин отменил публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников чиновников на время СВО

 

Минфин решил забронированную часть Фонда национального благосостояния в юани и золото

 

[Экономика]

 

Софт для телеканалов придется импортозамещать

 

Какие запчасти для автомобилей сильнее всего подорожали в 2022 году

 

ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

 

Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году

 

Стоимость подержанных автомобилей за год выросла на треть

 

Россияне в третьем квартале перевели за границу рекордные 1,47 трлн рублей

 

Российский рынок акций по итогам года упал на 43%

 

[Общество]

 

Житель Татаново бросил пиротехнику в плакаты с символикой  СВО

 

Число невыездных должников к Новом год достигло рекордного уровня

 

Водители скорой помощи Новосибирска пожаловались на притеснения со стороны руководства

 

[Происшествия]

 

26 декабря трое российских военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса украинского беспилотника

 

4 января число погибших в Макеевке российских военнослужащих выросло до 89

 

[Протесты]

 

14 декабря в Кишеневе оппозиционеры из партии «Шор» требовали освободить Марину Траубер

 

14 декабря у здания правительства Армении прошла акция протеста оппозиции

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект закона о тринадцатой пенсии

 

Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате

Рабкор.ру
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3-3-2023 События, , 11
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