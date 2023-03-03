Дайджест новостей на 2 марта
[В мире]
14 декабря правительство Перу в связи с протестами ввело в стране режим ЧП
Валюты Армении и Грузии стали лидерами роста в мире из-за притока россиян
Удастся ли ЕС и США избежать войны зеленых субсидий
Британского премьера раскритиковали за вопрос бездомному о работе
30 декабря бывший президент Польши заявил о приближении мира к третьей мировой войне
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, то ЕС не может конкурировать с США в объемах государственных субсидий
Amazon объявил о рекордном сокращении штата
[Внешняя политика]
В Кремле прокомментировали «мирный план Украины»
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда послу Франции
5 января Путин рассказал об условиях диалога с Киевом
На Украине заявили о критическом дефиците советских трансформаторов
Путин обозначил задачу по восстановлению новых регионов
[Внутренняя политика]
Володин предложил повысить налоги для уехавших из России
Силуанов назвал основные риски для бюджета на 2023 год
Тарифы ЖКХ предложили повышать с учетом платежеспособности населения
Минобороны предложило повысить зарплаты главам подведомственных предприятий
Путин впервые за 10 лет не участвовал в предновогоднем заседании правительства
Путин отменил публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников чиновников на время СВО
Минфин решил забронированную часть Фонда национального благосостояния в юани и золото
[Экономика]
Софт для телеканалов придется импортозамещать
Какие запчасти для автомобилей сильнее всего подорожали в 2022 году
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году
Стоимость подержанных автомобилей за год выросла на треть
Россияне в третьем квартале перевели за границу рекордные 1,47 трлн рублей
Российский рынок акций по итогам года упал на 43%
[Общество]
Житель Татаново бросил пиротехнику в плакаты с символикой СВО
Число невыездных должников к Новом год достигло рекордного уровня
Водители скорой помощи Новосибирска пожаловались на притеснения со стороны руководства
[Происшествия]
26 декабря трое российских военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса украинского беспилотника
4 января число погибших в Макеевке российских военнослужащих выросло до 89
[Протесты]
14 декабря в Кишеневе оппозиционеры из партии «Шор» требовали освободить Марину Траубер
14 декабря у здания правительства Армении прошла акция протеста оппозиции
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект закона о тринадцатой пенсии
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате