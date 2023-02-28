Новые правила детских пособий

С 1 января 2023 года в России изменилась система выплат детских пособий и изменилась не в пользу детей. Государство, просто решило сэкономить на детях, а вырученные деньги отправить, вероятно, на СВО.

Начну с того, что раньше детские пособия получали за месяц, в котором они приходили 17-го числа, а теперь за следующий месяц. И получилось, что выплаты теперь получат только 3 марта, а за февраль якобы получили в январе и в результате в феврале вообще не было никаких выплат.

Дальше, система выплат полностью изменилась, в 2023 году в России появилось новое универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми. Власти решили объединить несколько детских выплат в одну выплату и она будет зависеть от достатка семьи и будут платить 50,70 или 100 от прожиточного уровня, соответственно и пособие смогут получить те, у кого на человека приходится не больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 в доме, притом у семьи должен быть минимальный доход, то есть если семья осталась без работы в результате увольнений и не может ее найти, но у нее имеется два автомобиля в семье, или квартира и дача, то останутся совсем без выплат. Так как государство посчитает, что семья имеет избыточную недвижимость. Но, если семья живет в деревне имеет небольшое подсобное хозяйство, от этого кормится, но при этом не являются фермерами, так как объемы слишком малы, но имеется два старых гнилых советских автомобиля, то выплат так же лишаются.

В целом, если раньше пособие полагалось всем, то теперь будут смотреть на доход и имущество и многие семьи не получат выплат. К тому же, на новую систему нужно перейти через Госуслуги о чем в начале года никто не предупредил. Большинство людей, о новых правилах узнали только тогда, когда не получили выплаты в феврале.

Р.М.