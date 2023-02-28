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Дайджест новостей на 28 февраля

 

Дайджест новостей на 28 февраля

 

[В мире]

 

2 января в Сирии сообщили об атаке Израиля на аэропорт Дамаска

 

26 декабря Южная Корея подняла в воздух самолеты после вторжения дронов из КНДР

 

27 декабря Сербия привела в боевую готовность войска

 

В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах

 

Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года

 

Совет ООН исключил Иран из комиссии по положению женщин

 

Китай отозвал из Британии дипломатов, с которых требовали снять иммунитет

 

[Внешняя политика]

 

22 декабря Путин заявил о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше»

 

Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

 

Экс-посол России в КНР Денисов – об отношении Пекина к военным действиям на Украине и противостоянии с США

 

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду

 

Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора

 

Си Цзиньпин заявил, что затягивание конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон

 

Премьер-министр Армении заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума одобрила законопроект о штрафах за «неправильные» карты России

 

Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям

 

В Самарской области проиндексируют выплаты детям-сиротам и ветеранам

 

Как Нижний Тагил готовился к визиту Владимира Путина

 

Шойгу предложил сдвинуть предельный возраст для призыва в армию до 30 лет

 

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

 

Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии

 

[Экономика]

 

Фирма «Huawei» расформировала одно из своих российских подразделений

 

Выполняющие гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневную рабочую неделю

 

Рынок новостроек в Москве рухнул на 40% к сентябрю 2022 и 54% к 2021 году

 

Председатель правления «ФК Открытие» рассказал о рисках разворота экономики России на Восток

 

22 декабря курс доллара превысил 2 рубля впервые с апреля

 

Екатеринбургские девелоперы не смогли продать половину квартир в новостройках

 

Прибыли российских компаний упали в октябре в 1,8 раза

 

[Общество]

 

С какими трудностями сталкиваются раненые добровольцы, когда хотят получить выплаты

 

Каждый четвертый сотрудник в России испытывает эмоциональное выгорание раз в месяц

 

Жители аварийного жилья в Нягани пожаловались, то из-за политической ситуации их не расселяют

 

В МВД зафиксировали рост числа нарколабораторий

 

Юлия Галямина(признана СМИ-иноагентом)  сообщила об увольнении из РАНХиГС из-за статуса иноагента

 

Партия «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

 

В 2022 году спрос на психологическую помощь в России вырос на 62%

Рабкор.ру
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28-2-2023 События, , 3
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