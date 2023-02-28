Дайджест новостей на 28 февраля
[В мире]
2 января в Сирии сообщили об атаке Израиля на аэропорт Дамаска
26 декабря Южная Корея подняла в воздух самолеты после вторжения дронов из КНДР
27 декабря Сербия привела в боевую готовность войска
В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
Совет ООН исключил Иран из комиссии по положению женщин
Китай отозвал из Британии дипломатов, с которых требовали снять иммунитет
[Внешняя политика]
22 декабря Путин заявил о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше»
Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Экс-посол России в КНР Денисов – об отношении Пекина к военным действиям на Украине и противостоянии с США
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора
Си Цзиньпин заявил, что затягивание конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон
Премьер-министр Армении заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
[Внутренняя политика]
Госдума одобрила законопроект о штрафах за «неправильные» карты России
Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям
В Самарской области проиндексируют выплаты детям-сиротам и ветеранам
Как Нижний Тагил готовился к визиту Владимира Путина
Шойгу предложил сдвинуть предельный возраст для призыва в армию до 30 лет
Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки
Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии
[Экономика]
Фирма «Huawei» расформировала одно из своих российских подразделений
Выполняющие гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневную рабочую неделю
Рынок новостроек в Москве рухнул на 40% к сентябрю 2022 и 54% к 2021 году
Председатель правления «ФК Открытие» рассказал о рисках разворота экономики России на Восток
22 декабря курс доллара превысил 2 рубля впервые с апреля
Екатеринбургские девелоперы не смогли продать половину квартир в новостройках
Прибыли российских компаний упали в октябре в 1,8 раза
[Общество]
С какими трудностями сталкиваются раненые добровольцы, когда хотят получить выплаты
Каждый четвертый сотрудник в России испытывает эмоциональное выгорание раз в месяц
Жители аварийного жилья в Нягани пожаловались, то из-за политической ситуации их не расселяют
В МВД зафиксировали рост числа нарколабораторий
Юлия Галямина(признана СМИ-иноагентом) сообщила об увольнении из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Партия «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях
В 2022 году спрос на психологическую помощь в России вырос на 62%