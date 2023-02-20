Дайджест новостей на 20 февраля
[Внешняя политика]
Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина
Анонсировано строительство нового города в Херсонской области
ЕС согласовал выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро
16 декабря Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине
Авиакомпании просят Росавиацию разрешить полеты над Сирией
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича
20 декабря в Крыму предположили, когда Харьков, Одесса и Николаев станут российскими
[Внутренняя политика]
В Екатеринбурге осужденные будут строить дороги
В Госдуме предложили легализовать институт джоб-оффера
[Экономика]
Рейтинг стран Европы по расходам на еду
Эксперты РАНХиГС призвали пересмотреть список социально значимых продуктов, исключив из него говядину завозные яблоки
16 декабря автодилеры сообщили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж
АО «Современные технологии газовых турбин» нужны технологические партнеры для производства газовых турбин большой мощности
Доля нераспроданных квартир в новостройках в России достигла рекордных 66%
Льготная ипотека удвоила стоимость квадратного метра жилья в Петербурге
Как регионы поднимают расценки за техосмотр
[Общество]
Профсоюз заявил о невыплате IKEA компенсаций более 500 сотрудникам в России
Глава ВЦИОМа счел временным проявление космополитизма у молодежи
Пригожин отреагировал на отказ хоронить в Петербурге экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Роскомнадзор заявил, что около 600 млн записей о россиянах утекли в сеть
Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» объявила о закрытии после признания иноагентом
В Счетной палате заявили, что семьи в регионах стали чаще разводиться, чтобы получить пособие
[Происшествия]
27 октября в воинской части в Ярославле произошла драка между офицером и мобилизованным
20 декабря брянский губернатор сообщил о повреждении железной дороги из-за обстрела
[Протесты]
20 декабря сотни курьеров «Яндекс. Еды» объявили о пятидневной забастовке
[Пенсии]
Правительство утвердило право участников специальной военной операции на получение двух пенсий, если они получили инвалидность в ходе этой операции
В Государственной Думе предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсий
Путин подписал закон о бюджете Софонда на 2023-2025 годы
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
[Образование]
Министр образования и науки заявил, что все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации
[Культура]
Неизвестные картины нашлись в СпбГУ
Коллекция Троице-Сергиевой лавры теперь доступна онлайн
На аукцион выставлено собрание икон основателя группы «Звуки Му»