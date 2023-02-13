Дайджест новостей на 13 февраля
[Внешняя политика]
11 декабря в Одессе без света оставались 300 тысяч человек
Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе
Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»
[Внутренняя политика]
В Татарстане начата «трудовая мобилизация» студентов
Курский губернатор заявил, что народные добровольческие дружины будут тренироваться на площадках ЧВК «Вагнер»
Уполномоченный по правам человека в России заявила о постоянных жалобах на мобилизацию
[Экономика]
Россияне в 2022-м году купили золота в 10 раз больше, чем в 2021-м
Эксперт заметили тренд на экономию в покупках россиян перед Новым годом
В аптеках зафиксировали нехватку лекарства от диабета «Трулисити»
[Общество]
28 октября мобилизованные из Югры пожаловались на поборы и попросили губернатора Комарову заступиться
28 октября родственники мобилизованных из Волгограда и области продолжали жаловаться на отсутствие выплат
29 октября в Альметьевске при попытке поджечь военкомат задержан 19-летний местный житель. Его могут обвинить в покушении на теракт
[Происшествия]
На полицейских в Новошахтинске напал ранее судимый
9 декабря в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел пожар
26 октября на Урале похоронили грузчика, мобилизованного на спецоперацию