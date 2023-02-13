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Дайджест новостей на 13 февраля

 

Дайджест новостей на 13 февраля

 

[Внешняя политика]

 

11 декабря в Одессе без света оставались 300 тысяч человек

 

Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе

 

Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

 

[Внутренняя политика]

 

В Татарстане начата «трудовая мобилизация» студентов

 

Курский губернатор заявил, что народные добровольческие дружины будут тренироваться на площадках ЧВК «Вагнер»

 

Уполномоченный по правам человека в России заявила о постоянных жалобах на мобилизацию

 

[Экономика]

 

Россияне в 2022-м году купили золота в 10 раз больше, чем в 2021-м

 

Эксперт заметили тренд на экономию в покупках россиян перед Новым годом

 

В аптеках зафиксировали нехватку лекарства от диабета «Трулисити»

 

[Общество]

 

28 октября мобилизованные из Югры пожаловались на поборы и попросили губернатора Комарову заступиться

 

28 октября родственники мобилизованных из Волгограда и области продолжали жаловаться на отсутствие выплат

 

29 октября в Альметьевске при попытке поджечь военкомат задержан 19-летний местный житель. Его могут обвинить в покушении на теракт

 

[Происшествия]

 

На полицейских в Новошахтинске напал ранее судимый

 

9 декабря в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел пожар

 

26 октября на Урале похоронили грузчика, мобилизованного на спецоперацию

Рабкор.ру
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13-2-2023 События, , 53
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