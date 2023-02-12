Нужна помощь!
У Уфимского активиста рабочего и экологического движения Сергея Христофорова (Странника). У него приключилась беда.
Он был один из главных организаторов экологического протеста на Куштау, в Республике Башкортостан по 212 статье 1.1. Он был обьявлен в республиканский розыск, в результате чего он вынужден был покинуть пределы Республики. Сейчас у него начались проблемы со здоровьем, вскрылись старые болячки, может ходить только с палкой по квартире.
Также ситуацию усугубляет тот факт то что он за организацию нескольких забастовок был внесен в так называемые “черные профсоюзные списки”. Поэтому мы обращаемся с просьбой оказать посильную помощь.
А. Горских (Нижний Новгород)
Т. Аршинова (Нижний Новгород)
Е. Луценко (Владимир)
А. Головочев (Уфа)
+7-9962939824 — телефон организационного секретаря Горских Андрея
Карта Альфа-Банк Татьяна Павловна А.: 2200 1509 1958 3242