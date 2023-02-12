Нужна помощь!

У Уфимского активиста рабочего и экологического движения Сергея Христофорова (Странника). У него приключилась беда.

Он был один из главных организаторов экологического протеста на Куштау, в Республике Башкортостан по 212 статье 1.1. Он был обьявлен в республиканский розыск, в результате чего он вынужден был покинуть пределы Республики. Сейчас у него начались проблемы со здоровьем, вскрылись старые болячки, может ходить только с палкой по квартире.

Также ситуацию усугубляет тот факт то что он за организацию нескольких забастовок был внесен в так называемые “черные профсоюзные списки”. Поэтому мы обращаемся с просьбой оказать посильную помощь.

А. Горских (Нижний Новгород)

Т. Аршинова (Нижний Новгород)

Е. Луценко (Владимир)

А. Головочев (Уфа)

+7-9962939824 — телефон организационного секретаря Горских Андрея

Карта Альфа-Банк Татьяна Павловна А.: 2200 1509 1958 3242