Дениса Козака задержали в Алматы по запросу РФ

В России анархиста Дениса Козака преследовали из-за комментария во «Вконтакте» по статье об оправдании терроризма. Ему грозило до 7 лет заключения, и он покинул РФ. Органы усмотрели признаки оправдания терроризма в его комментарии в социальной сети о студенте Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в 2018 году.

По словам Козака, у него был проведен обыск, изъяты телефон, ноутбук и несколько книг. При этом Козак утверждал, что его комментарий не содержал явного одобрения поступка Жлобицкого.

9 февраля Дениса Козака задержала полиция Казахстана. Он успел сообщить друзьям и правозащитникам, что его везут в Управление криминальной полиции в Алматы на Масанчи, 55а.

Предположительно причиной задержания Дениса послужило объявление его РФ в международный розыск.