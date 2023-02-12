Главная Рубрики События 2023 Февраль 12 Дениса Козака задержали в Алматы по запросу РФ

Дениса Козака задержали в Алматы по запросу РФ

 

Дениса Козака задержали в Алматы по запросу РФ

 

В России анархиста Дениса Козака преследовали из-за комментария во  «Вконтакте» по статье об оправдании терроризма. Ему грозило до 7 лет заключения, и он покинул РФ. Органы усмотрели признаки оправдания терроризма в его комментарии в социальной сети о студенте Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в 2018 году.

По словам Козака, у него был проведен обыск, изъяты телефон, ноутбук и несколько книг. При этом Козак утверждал, что его комментарий не содержал явного одобрения поступка Жлобицкого.

9 февраля Дениса Козака задержала полиция Казахстана. Он успел сообщить друзьям и правозащитникам, что его везут в Управление криминальной полиции в Алматы на Масанчи, 55а.

Предположительно причиной задержания Дениса послужило объявление его РФ в международный розыск.

Рабкор.ру
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12-2-2023 События, , , , , 80
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