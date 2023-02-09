Дайджест новостей на 9 февраля
[В мире]
Токаев назвал инфляцию в Казахстане максимальной за 14 лет
Фирма «Geely» начала продажи в Казахстане по ценам на 15-40% ниже, чем в России
Банк «Goldman Sachs» намерен сократить несколько тысяч сотрудников
[Внешняя политика]
Путин заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него неожиданными
Министр информации Казахстана рассказал, как заблокировать российскую пропаганду
Россия ввела 35%-е пошлин на импорт парфюмерии и косметики из ряда недружественных стран
Медведев заявил, то Россия наращивает производство мощных средств поражения
[Внутренняя политика]
28 октября депутат Швыткин допустил возобновление мобилизации при изменении ситуации
6 декабря в Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации в РФ
Генпрокуратура подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений
МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов
[Экономика]
Бензин в постсоветских странах оказался дешевле, чем в России
Минэкономразвития заявило о сильной озабоченности из-за дефицита на рынке труда
Бизнесу грозят массовые банкротства
Треть россиян не могут купить рыбу из-за ее высокой стоимости
[Общество]
Илья Яшин приговорен к 8,5 годам общего режима по делу о фейках об армии
Опрос адвокатов показал, что они не видят смысла бороться со следствием и полицией
В Москве задержали замгендиректора 223-го летного отряда Минобороны
Эндокринологи чаще других врачей стали отмечать дефицит лекарств
[Происшествия]
Главное о землетрясении в Турции и Сирии