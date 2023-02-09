Главная Рубрики События 2023 Февраль 09 Дайджест новостей на 9 февраля

Дайджест новостей на 9 февраля

 

Дайджест новостей на 9 февраля

 

[В мире]

 

Токаев назвал инфляцию в Казахстане максимальной за 14 лет

 

Фирма «Geely» начала продажи в Казахстане по ценам на 15-40% ниже, чем в России

 

Банк «Goldman Sachs» намерен сократить несколько тысяч сотрудников

 

[Внешняя политика]

 

Путин заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него неожиданными

 

Министр информации Казахстана рассказал, как заблокировать российскую пропаганду

 

Россия ввела 35%-е пошлин на импорт парфюмерии и косметики из ряда недружественных стран

 

Медведев заявил, то Россия наращивает производство мощных средств поражения

 

[Внутренняя политика]

 

28 октября депутат Швыткин допустил возобновление мобилизации при изменении ситуации

 

6 декабря в Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации в РФ

 

Генпрокуратура подготовила проект приказа о прекращении лицензии СМИ в случае нарушений

 

МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов

 

[Экономика]

 

Бензин в постсоветских странах оказался дешевле, чем в России

 

Минэкономразвития заявило о сильной озабоченности из-за дефицита на рынке труда

 

Бизнесу грозят массовые банкротства

 

Треть россиян не могут купить рыбу из-за ее высокой стоимости

 

[Общество]

 

Илья Яшин приговорен к 8,5 годам общего режима по делу о фейках об армии

 

Опрос адвокатов показал, что они не видят смысла бороться со следствием и полицией

 

В Москве задержали замгендиректора 223-го летного отряда Минобороны

 

Эндокринологи чаще других врачей стали отмечать дефицит лекарств

 

[Происшествия]

 

Главное о землетрясении в Турции и Сирии

Рабкор.ру
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9-2-2023 События, , 43
Экологическая мобилизация в Нижегородской области
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