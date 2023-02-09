Экологическая мобилизация в Нижегородской области

Нижегородском районе вблизи Бора установлен тепличный комплекс группы компаний “Рост” Сергея Рукина. Сам тепличный комплекс простирается на 17,5 квадратных гектаров и его кольцом окружают поселки Ивонькино, Баталово, Грязного, Хрущево, Квасово и Телятьево.

Местные жители Ивонькино, Квасово и Телятьево жаловались на постоянный шум и свет от теплиц. Свет, к слову, от них и правда в виде пятна на небе виден на большом расстоянии. По результатам экологической проверки суд выписал штраф компании на 20 000 рублей, за превышение норм вибрации, однако местные жители на этом не успокоились. В конце концов, что такое 20 тысяч для крупной компании?

В Ивонькино существует инициативная группа по борьбе с теплицами во главе с старостой деревни Светланы Мальковой, однако, к сожалению, их активность с момента последнего суда над группой компании “Рост” сильно упала.

Мобильная группа экодесанта Социалистической Платформы провела опрос среди местного населения и выявила что жители Телятьево и Квасово сталкивались с негативными последствиями работы теплиц и рассказывали, что в полную меру они начинают работать по ночам, мешая спать. Потому Социалистическая Платформа объявила о начале подготовки протеста в окружных селах за то, чтобы сделать теплицы безопасными для здоровья.

Для протестов Социалистическая Платформа в случае необходимости готова начать эко-мобилизацию для проведения Экодесанта. Борская теплица очередной пример того, как алчность буржуазии и стремление прибыли любым путем приводит к нарушениям экологических норм.

По вопросам поддержки экомобилизации связывайтесь: @fresamm