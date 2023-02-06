Дайджест новостей на 6 февраля
[Внешняя политика]
Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд
[Внутренняя политика]
Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде других регионов
Минобороны считает нецелесообразным давать отсрочку обладателям ученых степеней
Власти решили продлить на три года срок работы устаревших свалок
Партия «Справедливая Россия – За правду» предложила повысить налоги для богатых и сформировать Фонд поддержки ВС РФ
С каким зрением не мобилизуют и не возьмут в армию
[Экономика]
В Центробанке сообщили, то рост цен на жилье в России с начала года достиг 20%
После Нового года бензин в России может подорожать на 35%
В ФПК рассказали о повышении тарифов на перевозки пассажиров
Ритейлерам разрешили превышать порог в 25% при покупке ушедших из России компаний
Россияне перестали платить почти 7 млн микрозаймов
[Общество]
Массовый исход мигрантов привел к коллапсу на свердловском рынке труда
[Пенсии]
22 ноября Государственная Дума в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов
23 ноября правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных
23 ноября Государственная Дума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий
[Культура]
В Париж привезли выставку самых важных и красивых артефактов из музеев Узбекистана
Могила «последнего авангардиста» найдена в Алма-Ате
Какие шедевры попали на аукционы после раздела имущества