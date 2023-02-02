Дайджест новостей на 2 февраля
[Внешняя политика]
Премьер-министр Венгрии назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России
Путин заявил, что теперь стало понятно, что воссоединения РФ и Донбасса должно было произойти раньше
Власти разработали налоговые правила для бизнеса в новых регионах
Нацбанк Киргизии сообщил, что банки республики прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций США
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесли законопроекты о стерилизации, чипировании и отстреле животных
Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что все люди смертные
В Кремле признали наличие проблем со снабжением мобилизованных экипировкой
Голикова поручила проработать запрет на аборт девушкам 15–18 лет
[Экономика]
Треть россиян стали больше экономить на еде
Бюджет не хватает поступлений от дешевеющего сырья
Банк России подвел первые итоги кредитных каникул для мобилизованных
ОАО РЖД ищет замену западным инфосистемам
[Общество]
Россияне стали часто жаловаться на депрессию после объявления мобилизации
В Москве хотят сделать «Аллею Ангелов» с памятником погибшим детям Донбасса
Сколько человек уехали из Свердловской области и куда в 2022 году
В Екатеринбурге мошенники сняли 25 млн с карты замглавы Росприроднадзора, арестованного за мошенничество
Социологи проанализировали медиапотребление в условиях спецоперации
[Протесты]
19 ноября в Париже полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
[Пенсии]
21 ноября Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
22 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсий
22 ноября в Государственную Думу внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров
[Культура]
Усадьба «Архангельское» получила статус музея-заповедника
Правительство выделило 500 млн рублей на поддержку народных промыслов
Статья Михаила Пиотровского «Музеи – городу и миру»