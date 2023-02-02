Главная Рубрики События 2023 Февраль 02 Дайджест новостей на 2 февраля

Дайджест новостей на 2 февраля

 

Дайджест новостей на 2 февраля

 

[Внешняя политика]

 

Премьер-министр Венгрии назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России

 

Путин заявил, что теперь стало понятно, что воссоединения РФ и Донбасса должно было произойти раньше

 

Власти разработали налоговые правила для бизнеса в новых регионах

 

Нацбанк Киргизии сообщил, что банки республики прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций США

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесли законопроекты о стерилизации, чипировании и отстреле животных

 

Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что все люди смертные

 

В Кремле признали наличие проблем со снабжением мобилизованных экипировкой

 

Голикова поручила проработать запрет на аборт девушкам 15–18 лет

 

[Экономика]

 

Треть россиян стали больше экономить на еде

 

Бюджет не хватает поступлений от дешевеющего сырья

 

Банк России подвел первые итоги кредитных каникул для мобилизованных

 

ОАО РЖД ищет замену западным инфосистемам

 

[Общество]

 

Россияне стали часто жаловаться на депрессию после объявления мобилизации

 

В Москве хотят сделать «Аллею Ангелов» с памятником погибшим детям Донбасса

 

Сколько человек уехали из Свердловской области и куда в 2022 году

 

В Екатеринбурге мошенники сняли 25 млн с карты замглавы Росприроднадзора, арестованного за мошенничество

 

Социологи проанализировали медиапотребление в условиях спецоперации

 

[Протесты]

 

19 ноября в Париже полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

 

[Пенсии]

 

21 ноября Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

 

22 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

 

22 ноября в Государственную Думу внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров

 

[Культура]

 

Усадьба «Архангельское» получила статус музея-заповедника

 

Правительство выделило 500 млн рублей на поддержку народных промыслов

 

Статья Михаила Пиотровского «Музеи – городу и миру»

 

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2-2-2023 События, , 4
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