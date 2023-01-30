Левых продолжают преследовать

Очередное сфабрикованное дело против левого движения: студенту-коммунисту с Камчатки грозит штраф от 300 тыс руб или до 5 лет тюрьмы за политические высказывания.

Наш подписчик Андрей Калинин, житель Петропавловска-Камчатского, рассказывает о произошедшем так:

“15.12.2022 примерно в 12:30 дня мне позвонила секретарша с моего учебного заведения (КМЭТ) – камчатский морской энергетический техникум, якобы нужно мне явиться и подписать какие-то документы.

В 2 часа дня я прибыл к учебному заведению, нажал на кнопку вызова вахтёра, и в ту же минуту на меня сзади набросились трое неизвестных мне людей, двое из них были в масках.

Один из них представился сотрудником ФСБ, документы предоставил, но полностью с ними я так и не ознакомился. Далее меня отвели в машину, обыскали, надели стяжки на руки и мешок на голову и повезли на ул. Набережная 12 – следственный отдел ФСБ. Меня доставили в комнату допроса, где я в отсутствии адвоката под давлением и угрозами дал показания против себя.

Потом меня повезли домой, чтобы изъять паспорт и роутер Wi-Fi, не имея на то разрешения, ордера и иных документов. Также у меня были изъяты мой личный телефон, партийный билет и комсомольский билет.”

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации во «ВКонтакте». Калинину вменяют комментарий «Казнить нельзя помиловать» к посту о депутате-единоросе Борисе Лескове, который прославился вождением в пьяном виде. Кроме того, коммуниста обвинили в публикации постов с призывами свергнуть «антинародную власть» и «рубить на корню капиталистический строй».

Сейчас Андрей под подпиской о невыезде. Призывы бороться с капитализмом стали преступлением, а в качестве улик изымают комсомольский билет – нефашизм, твердо и чётко.

Кстати, вы можете помочь Андрею с оплатой услуг адвоката, экспертиз и других расходов, связанных с уголовным делом.

4276 3600 1536 0859 (СБЕР – Елена Николаевна А. – соратница)

2200 2404 6125 5255 (ВТБ – Наталья Леонидовна Калинина — мама)

Источник: https://vk.com/wall-195287421_114977