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Дайджест новостей на 30 января

 

Дайджест новостей на 30 января

 

[Внешняя политика]

 

Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации

 

Зеленский отменил важный для вступления в ЕС пожизненный финансовый мониторинг политиков

 

Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России

 

[Внутренняя политика]

 

Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ

 

КПРФ предложила амнистию для иноагентов и осужденных за фейки

 

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

 

Минтруд подготовил назначение единого детского пособия

 

Правительство предложило вдвое увеличить выплату при гибели человека на производстве

 

Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги

 

[Экономика]

 

В России упало производство вагонов метро

 

По итогам года рынок микрокредитов вырос на 10-15%

 

Алексей Кудрин вместе с Путиным решил судьбу активов «Яндекса»

 

[Общество]

 

Фанаты акул из IKEA раскритиковали «Яндекс. Маркет» за поддельные игрушки

 

Суд постановил уничтожить iPhone, на который снимали голую фотосессию у Исаакиевского собора

 

Суд признал виновным охранника, пририсовавшего глаза на картине Лепорской

 

[Образование]

 

Учитель школы откровенно высказалась об уроках «Разговоры о важном»

 

[Культура]

 

Интервью с художницей Ириной Затуловской

 

Музей Победы откроет онлайн-выставку об Освенциме после закрытия экспозиции в музее Польши

Рабкор.ру
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30-1-2023 События, , 72
Дайджест новостей на 17 январяЛевых продолжают преследовать
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