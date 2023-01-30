Дайджест новостей на 30 января
[Внешняя политика]
Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации
Зеленский отменил важный для вступления в ЕС пожизненный финансовый мониторинг политиков
Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России
[Внутренняя политика]
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
КПРФ предложила амнистию для иноагентов и осужденных за фейки
Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды
Минтруд подготовил назначение единого детского пособия
Правительство предложило вдвое увеличить выплату при гибели человека на производстве
Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги
[Экономика]
В России упало производство вагонов метро
По итогам года рынок микрокредитов вырос на 10-15%
Алексей Кудрин вместе с Путиным решил судьбу активов «Яндекса»
[Общество]
Фанаты акул из IKEA раскритиковали «Яндекс. Маркет» за поддельные игрушки
Суд постановил уничтожить iPhone, на который снимали голую фотосессию у Исаакиевского собора
Суд признал виновным охранника, пририсовавшего глаза на картине Лепорской
[Образование]
Учитель школы откровенно высказалась об уроках «Разговоры о важном»
[Культура]
Интервью с художницей Ириной Затуловской
Музей Победы откроет онлайн-выставку об Освенциме после закрытия экспозиции в музее Польши