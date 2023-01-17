Дайджест новостей на 17 января
[В мире]
Торговая война между ЕС и США все ближе
Байден подпишет указ о санкциях из-за случаев сексуального насилия при военных конфликтах
[Внешняя политика]
Директор МАГАТЭ заявил, что вывод вооружений с ЗАЭС станет астью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ
Россия договорилась с Ираном о сборке беспилотников на своей территории
Экс-премьер Японии Мори рассказал, что призвал Путина вступить в НАТО
Музей-заповедник «Горки Ленинские» объединился с союзом китайских предпринимателей
[Внутренняя политика]
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей
Путин и Шойгу проверили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Верховный суд призвал отказаться от чтения полного текста приговора
«Ведомости» узнали о предложении Володина повысить зарплаты депутатам
[Экономика]
Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян
Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и Финляндии вагоны
Пекарни уступают помещения алкомаркетам
[Общество]
Опрос показал, что треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца
Депардье решил закрыть свой продюсерский центр в России
Фонд храма Христа Спасителя отрицает сообщения о концерте «Хит-парад СССР»
Роскомнадзор заблокировал краудфандинговую платформу Patreon
[Происшествия]
27 октября в Ярославле произошла драка с мобилизованным в воинской части
Многодетная мать из Казани избила и выставила на балкон полураздетую дочь
4 декабря в Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажном доме обрушилось два этажа
Хронология взрывов бытового газа в жилых домах в России
[Протесты]
Южная Корея обязала бастующих водителей грузовиков вернуться к работе
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий
[Культура]
Какие выставки стоит увидеть этой зимой