Главная Рубрики События 2023 Январь 17 Дайджест новостей на 17 января

Дайджест новостей на 17 января

 

Дайджест новостей на 17 января

 

[В мире]

 

Торговая война между ЕС и США все ближе

 

Байден подпишет указ о санкциях из-за случаев сексуального насилия при военных конфликтах 

 

[Внешняя политика]

 

Директор МАГАТЭ заявил, что вывод вооружений с ЗАЭС станет астью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ

 

Россия договорилась с Ираном о сборке беспилотников на своей территории

 

Экс-премьер Японии Мори рассказал, что призвал Путина вступить в НАТО

 

Музей-заповедник «Горки Ленинские» объединился с союзом китайских предпринимателей

 

[Внутренняя политика]

 

Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей

 

Путин и Шойгу проверили мобилизованных на полигоне в Рязанской области

 

Верховный суд призвал отказаться от чтения полного текста приговора

 

«Ведомости» узнали о предложении Володина повысить зарплаты депутатам

 

[Экономика]

 

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян

 

Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и Финляндии вагоны

 

Пекарни уступают помещения алкомаркетам

 

[Общество]

 

Опрос показал, что треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

 

Депардье решил закрыть свой продюсерский центр в России

 

Фонд храма Христа Спасителя отрицает сообщения о концерте «Хит-парад СССР»

 

Роскомнадзор заблокировал краудфандинговую платформу Patreon

 

[Происшествия]

 

27 октября в Ярославле произошла драка с мобилизованным в воинской части

 

Многодетная мать из Казани избила и выставила на балкон полураздетую дочь

 

4 декабря в Нижневартовске при взрыве газа в пятиэтажном доме  обрушилось два этажа

 

Хронология взрывов бытового газа в жилых домах в России

 

[Протесты]

 

Южная Корея обязала бастующих водителей грузовиков вернуться к работе

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

 

[Культура]

 

Какие выставки стоит увидеть этой зимой

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17-1-2023 События, , 46
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