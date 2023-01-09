Дайджест новостей на 9 января
[Внешняя политика]
США ужесточают санкции против российских производителей микроэлектроники
На Украине начались отключения света после повреждения энергетической инфраструктуры
Западные эксперты оценили зависимость экономики России от Китая
Британский суд отказался разморозить счета Петра Авена на $1,8 млн
Английский суд предложил Потанину попытаться договориться с бывшей женой о разделе имущества
Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»
[Внутренняя политика]
Путин подписал закон, освобождающий мобилизованных от пеней по ЖКХ
На мобилизованных предпринимателей не будет распространяться запрет на занятие бизнесом
В Совете Федерации призвали разобраться с ростом цен на военное снаряжение
[Экономика]
Минфин поставил рекорд размещения госдолга
В России возник дефицит частот для мобильного интернета
[Общество]
В Перми может появиться доска позора для выехавших за границу после объявления мобилизации
Житель Башкирии пожаловался на «советское» обмундирование, выданное мобилизованным
Новый главред ИА REGNUM отказалась встречаться с коллективом
[Культура]
Рисункам Алексея Щусева подарена новая жизнь
Чего добиваются экоактивисты в музеях и кто их финансирует
Бутусов ушел с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова