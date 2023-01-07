Кто виноват в гибели солдат в Макеевке?

В связи с трагедией в Макеевке, когда в результате ракетных обстрелов ВСУ в новогоднюю ночь погибло 89 российских мобилизованных (на 04.01.2023), бросается в глаза типичный приём манипуляции сознанием, который использует власть. Так сформулированы причины трагедии на интернет-ресурсе «Радио Sputnik»:

«Основной причиной трагедии, добавил Севрюков, стало массовое использование военнослужащими мобильных телефонов несмотря на запрет. Это позволило украинским военным запеленговать и определить координаты местонахождения пункта дислокации, чтобы нанести удар, пояснил генерал».

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/makeevka-1843005871.html

Здесь нас интересует не фактология, а сама формулировка. Как возможно, что такие заявления, снимающие ответственность с людей, которые организуют военную подготовку и размещение мобилизованных в прифронтовой зоне, кажутся убедительными для слушателей, формируют сознание потребителей информации? В социальной психологии есть понятие фундаментальной ошибки атрибуции (fundamental attribution error, Ли Росс), в основе которого склонность людей объяснять поведения окружающих внутренними причинами – наклонностями, желаниями, побуждениям (диспозиционная атрибуция), тогда как своё поведения люди описывают скорее как обусловленное внешними причинами (ситуативная атрибуция). Ряд классических экспериментов говорит о том, что даже когда участники эксперимента осведомлены о внешней обусловленности наблюдаемого поведения, они воспринимают его источник как внутренний.

Сознательно или бессознательно, приписывая ответственность за трагедию самим мобилизованным, автор вышеприведённого сообщения, пользуется феноменом фундаментальной ошибки атрибуции, для того, чтобы вывести действия руководства из-под огня критики.

Что ж, идея о том, что во время боевых действий люди гибнут по своей вине, гармонично вписывается в целый ряд подобных: люди живут в бедности, потому что ленивые и не хотят работать; жертвы сексуального насилия виноваты сами и провоцируют насильника; самолёты падают из-за ошибок глупых пилотов etc.

Степан Смолькин