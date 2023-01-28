Альтернативы для больного социума

Начинается двенадцатый месяц спецоперации, которая всё чаще и из самых высоких кабинетов называется войной. Хотя за употребление этого определения простым смертным продолжает грозить срок.

Вопрос лишь в том, как долго еще всё это будет длиться. Сам конечный результат вопросов не вызывает, но от ответа на первый вопрос зависит — каким именно станет этот результат. Он может носить некий промежуточный характер (что, кстати, более вероятно), он может выглядеть разгромным.

Пока остается вероятность повторения первой войны в Заливе, когда Саддаму дали возможность сохранить лицо и даже объявить о своей победе внутри страны. Сам режим при этом остался вполне жизнеспособным, хотя утратил контроль над севером и был вынужден всё послевоенное (а точнее, межвоенное) десятилетие давить восстания «болотных шиитов» на юге. Тем не менее, не будь второй войны, Саддам Хусейн вполне мог и сейчас сидеть в Багдаде и периодически постреливать в воздух из винтовки на парадах.

В этом плане, думаю, Запад вполне готов пойти на повторение данного сюжета, который управляем и подконтролен, а также сулит значительно меньшие риски во всех отношениях. Правда, для этого требуется, чтобы Кремль пошел навстречу и выполнил ряд конкретных и очень определенных условий, прекратив изображать из себя совсем уж невменяемых.

Одно можно сказать точно: в том или ином виде, но вопрос Крыма обсуждаться не будет. Западу важно (принципиально важно) именно Крым вернуть в статус до 2014 года просто для того, чтобы продемонстрировать невозможность в будущем повторить эту историю ни для кого. Собственно, и Саддама Хусейна вынудили вернуть Кувейт, а для гарантий невозможности повторения ввели две бесполетные зоны и существенно урезали его возможности по восстановлению армии.

Надежды на то, что режим Путина после подобного исхода событий резко ослабнет до состояния распада, на мой взгляд пока беспочвенны. Такие режимы рушатся либо после полноценного военного поражения извне, либо в результате внутренних переворотов. В случае, если Кремль пойдет на соглашение с Западом и сможет зачистить пространство внутри, ему в обозримом будущем опасаться почти нечего. Даже в случае безвременной кончины Архистратига. Будет другой Архистратиг и только.

Проблемы могут произойти только в одном случае — если Кремль и правда окажется настолько невменяемым, что будет продолжать биться головой в бетонную стену. Тогда Запад просто будет вынужден создать большой ударный кулак через поставки тяжелой бронетехники и брать Крым силой. Ну, понятно, что не сам, а руками и жизнями ВСУ. Что переведет конфликт из потенциально договорного в окончательно разгромный. Пока, как можно судить, задержка с решением по поставкам тяжелых танков как раз и связана с данным Кремлю сроком решить, к чему он в итоге склонится.

Худший (для Кремля) вариант может снять с доски сценарий Саддама Хусейна с возможностью сохранения лица и внутренней устойчивости режима. Разгром приведет к сюжету, который сегодня не слишком приемлем для НАТО — вероятности распада кремлевского режима по итогам военного конфликта.

Сейчас всё находится в точке неопределенности, но выбор предстоит делать в ближайшее время. От силы месяц-полтора. Далее никто тянуть не будет. Точка будет перейдена.

Понятно, что на таком фоне дискуссия о передаче Украине танков на Западе прямо связана с оценкой там поведения Кремля. Танки это инструмент прорыва, и чем более мощный ударный кулак Запад поможет создать ВСУ, тем больше шансов на успех возможного наступления. Более того — большое количество подобной техники поможет создать угрозы и на других направлениях, что на первых порах дезориентирует командование ВС РФ и не даст ему перебрасывать резервы на направление главного удара ВСУ, которое еще нужно будет определить в первые дни. Расстояния же таковы, что судьба наступления в случае его первоначального успеха может решиться как раз в несколько первых дней.

И не надо думать, будто у нынешнего российского руководства появляются какие-то шансы переломить ситуацию из-за того, что в Киеве происходят кадровые перестановки. Отставки в верхнем эшелоне власти — дело во время войны абсолютно обыденное. И даже нет причин искать в тут какой-то сакральный смысл.

Любая война — это социальный лифт на максималках. Даже короткая и победоносная война быстро освобождает большое количество мест. А уж тяжелая и затяжная проходит по иерархиям буквально косой. Здоровье социальной системы можно определить по масштабам ротаций в ходе мобилизационных мероприятий, причем неважно — военного характера или мирного строительства.

Ротации создают стимулы для продвижения вверх и по горизонтали на всех слоях управления, и не только военного.

Есть только одно исключение — смертельно больной социум. Он как раз даже в ходе серьезных событий не способен на кадровые изменения. Просто нет кадров и нет мотивации. Сегодняшняя Россия тому яркий пример.

Проблема налицо: хотя власть и дает возможность беспробудно воровать, но в любом социуме количество людей с криминальными наклонностями конечно. Оно может расти, может убывать, но весь социум никогда не будет иметь целью своей жизни рвать и воровать. Поэтому кадровый потенциал путинского режима сегодня подошел к своему исчерпанию — вся мразь и накипь уже во власти, а более-менее нормальные люди испытывают к ней (точнее, к своему участию в ее преступлениях) отвращение разной степени. Полное отсутствие какого-либо образа будущего, иного, кроме как воровства, у режима нет. Нет проекта развития, на который могли бы «купиться» люди, желающие созидать, а не разрушать.

Но проблема режима в том, что он может допустить к рычагам только полное отребье без каких-либо моральных принципов, не способное ни к какой деятельности, кроме разрушения. Поэтому никакой значимой ротации даже в ходе экстремальных событий не происходит. Всё те же и всё там же.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/5279289.html