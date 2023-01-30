Власть без государства

В России среди молодежи на удивление популярно либертарианство. А с другой стороны, есть немало и сторонников анархизма. И те, и другие мечтают о жизни без государства.

Их мечта, которая многим кажется абсурдной, на самом деле гораздо ближе к реализации, чем обычно считают. Только происходит это совершенно не таким способом как обычно ожидают. И ликвидируют государственность России не снизу, не «извне» (по воле злобных иностранцев), а исключительно и именно сверху.

Вообще интересно, что система власти все меньше и меньше стремиться к имитации государства. Становится видно, как жмет ей этот корсет из законов и структур. Еще немного и система отринет всех этих греков и римлян с их законами и свободами, подобно баянисту из «Старого Нового года» возопив: не наше это все, не русское!

Действительно, проживающий на территории Российской Федерации населенец меньше всего ждет от государства реальной работы его институтов. Как правило, столкновение с ними не сулит ничего хорошего. Суды, силовые органы, администрации власти, все это, как правило, потенциальные враги населения, которое старается выживать в минимальном столкновении со структурой, выдающей себя за государство.

На заре своего становления система искренне хотела мнить себя государством, но, не имея возможности построить его в реальности – умело подражала. Получился такой огромный симулякр в натуральную величину, по-своему даже убедительный. Но сегодня обстоятельства таковы, что вся эти потрепанные декорации начинают сильно мешать актерам двигаться по сцене, а обветшалые портьеры уже плохо скрывают реальные механизмы системы власти. Упрощаясь, система одновременно группируется, но вместе с тем сокращая границы своего контроля. Проще говоря, ресурсы перераспределяются в секторы, наиболее важные для выживания, оставляя пустыми лакуны вторичного интереса. Однако пустота ничем не заполняется, а наоборот, прилежно маскируется. Как календарик, повешенный на стену с дырой.

Например, плакат с каким-нибудь Чебурашкой прекрасно маскирует тяжелое положение кинопроката с его принудительным лицензированием и сильно сократившимся ассортиментом. Однако погружение в пучину этих «серых зон» для системы власти крайне комфортно, по крайней мере, она испытывает исключительно приятные ощущения от возможности быть самой собой. Поэтому благодушное настроение позволяет пока что относиться к раздражающим факторам снисходительно, просто стараясь как можно меньше обращать на них внимание. Сейчас именно система власти – в зените своей силы, где, например, Евгений Пригожин с его ЧВК – яркий пример эффективности. Ведь никаких ЧВК в стране официально нет, а Пригожин – есть. И он везде. Подобно сыну богов, какому-нибудь Гераклу, ему дозволено то, что не дозволено простым смертным.

Когда-то Сергей Собянин, снося ларьки в центре столицы, заявил растревоженным бизнесменам, чтобы они не смели прикрываться «всякими там бумажками». Речь шла про договоры аренды и законы. Сегодня системе власти тесно везде, где законы начинают путаться под ногами. Выстраиваемая годами «вертикаль власти» тоже превратилась в обузу. Тендеры и госзакупки стали формальностью, которая раздражает. Зачем нужны эти «танцы с бубнами», если и так понятно, кому и что нужно отдать? Раздражают и демократические ритуалы, со всеми этими выборами и коллективными решениями. Зачем, ведь ясно же, кто решает!

Сейчас система власти пробрасывает разного рода инициативы, которые должны засечь красные линии. Остается открытым только один вопрос: что дальше? Грубо говоря, будет ли народ противится очередному расширению властных полномочий или начнет как-то проявлять недовольство ещё неизвестными нам способами.