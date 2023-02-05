Мобилизация, которой не будет

Игорь Иванович Стрелков упорно призывает власть провести тотальную мобилизацию — военную, экономическую и политическую. Примерно как в 1941 году. Всё для фронта, всё для победы.

Только сейчас не 1941 год. Другая страна, другой конфликт, другое государство.

Стрелков никак не может понять, почему российское руководство не переходит к формату тотальной войны, которая единственно способна обеспечить победу в «противостоянии с Западом»?

Да потому, что никакого принципиального противостояния, в котором «речь идет о судьбе народа и Отечества», нет. Есть глобальные криминальные разборки групп капитала, в которых российский капитал (точнее, одна из фракций транснационального капитала, выдающая себя за «российскую национальную элиту») пытается повысить свой статус в мировой системе экономических и политических отношений.

Парадокс в том, что тотальная социальная и хозяйственная мобилизация, о которой грезит антисоветчик Стрелков и которая спасла СССР в годы войны, является для правящего в РФ капитала и созданного им государства фундаментальной угрозой и они никогда на нее не пойдут.

Не стоит воспринимать всерьез вопли о «священной и народной войне», которые издают разные чиновники и принадлежащие им информационные рабы. Именно такой войны они больше всего и не хотят, поскольку такая война (к которой взывает Стрелков) неизбежно повысит социальный статус «тех, кто внизу», даст им в руки оружие, политизирует и научит воевать, как на реальной империалистической, так и на гипотетической гражданской.

Отсюда все эти «ЧВК» (по сути, та самая контрактная армия, о которой вещали Немцов, Кириенко и все либералы в эпоху СПС), да, что угодно, в идеологии чего лежат деньги (а деньгами управляет правящий капитал), но лишь бы не идеи (которые правящий капитал симулирует системой пропаганды, но управлять которыми он не способен в принципе, поскольку в них не верит).

Российская империя, поставленная на колени в евроазиатском геополитическом углу, выгодна Западу. Правящая в России группа это прекрасно знает. Нынешние противники Кремля заботятся не о том, чтобы уничтожить нынешнее российское государство, а в том, чтобы «наставить его на путь истинный» вернув тот формат, в котором оно существовало предыдущие десятилетия. Никто правящую династию свергать не собирается, как и после Крымской войны XIX века. Разве что государь (как Николай Первый) может неудачно позавтракать. Но преемник будет обязательно «великий реформатор».

Страшен элитам Запада был только советский проект, со всеми его очевидными минусами, почти религиозно притягательный для огромных масс людей по всему свету. В том числе и в первую очередь — именно на Западе.

Только тоталитарный социализм обеспечивал, вкупе с советской интерпретацией народничества, подлинный суверенитет и недоступность для глобального (западного) капитала прямого владения неисчислимыми богатствами Евразии.

Покупать покупали, но не владели.

А при Российской империи владели, да еще как!

Свыше 80% всей экономики этой «могущественной» державы принадлежало британцам, французам, бельгийцам и немцам.

Даже прославленный «русский Донбасс» был, в основном, англо-бельгийской собственностью, в которой члены царской семьи имели законную долю прибыли, наряду с британскими аристократами, которым, уходила львиная доля добычи.

То есть задача правящего в России сословия, в случае поражения, просто сохранить свое господствующее положение и перезаключить контракты на управление подвластными территориями с хозяевами мира. С потерями, естественно. Но в этом уже сами будут виноваты.

А в случае победы, тоже перезаключить, но с повышением статуса и доли владения.

Какая уж тут тотальная война, Игорь Иванович?