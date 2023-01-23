Два года сливу протестов в России

В январе 2021 года у народа России появился шанс избавится от чудовищного политического режима, который де-факто установлен в нашей стране с 1991 года. И дело не в том, что в середине января того года из Германии в Москву вернулся лидер либеральной оппозиции Алексей Навальный. Дело в том, что его организация обладала медийным ресурсом, чтобы организовать и координировать народные протесты в масштабах всей России. И она этот ресурс использовала, чтобы запустить механизм протестов. Другое дело, что навальнисты же и слили протесты, обладая своим медийным ресурсом. В том числе и поэтому теперь путинизм затащил нашу страну в бесперспективные военные действия на территории Украины.

Напомню, хронологию января 2021-го. 17 января из Германии в Москву прилетает Навальный. Его задерживают в аэропорту Шереметьево. Позже арестовывают. Его соратники (сторонники, последователи) пригрозили властям РФ масштабными протестами и объявили, что первые протесты в разных городах России пройдут 23 января. И да, 23 января при поддержке и координации медийных ресурсов, так или иначе связанных с навальнистами и прочими либералами, масштабные протесты состоялись-таки. Протестные акции происходили в десятках городов, в них участвовали десятки тысяч человек. Но что самое важное – большинство протестующих вышли на улицы несмотря на то, что власти пригрозили пресекать акции неповиновения. Вышли не в поддержку Навального, а против Путина и его режима. 23-е число, это была суббота, показало мощный потенциал народных протестных настроений. По логике вещей, причем, я написал об этом еще в конце января того же 2021-го года (статья «Навальнисты боятся улицы»), медийные ресурсы либералов должны были призвать и координировать акции по всей стране 24-го января, то есть в воскресенье, разгонять маховик протестов, если действительно хотят снести правящий режим. Они этого не делают. Следующую общероссийскую акцию назначают на 31 января – то есть следующее воскресенье, даже не суббота (что было бы логично, потому что, поучаствовав в протестах в субботу, люди могли бы выйти на следующий день – выходной же, на работу не надо).

31 января в некоторых городах, малых городах, где власти особенно поусердствовали в разгоне недовольных, акции протеста были менее многочисленными, чем 23-го. Однако в основных протестных городах – Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Владивосток и тд – акции прошли более многочисленные, длились дольше и были более ярко выражено антипутинскими, а не занавальнистскими. Причем, кое-где координацию действий протестующих непосредственно на улицах брали на себя активисты левых организаций. Навальнисты испугались. Они всегда боялись настоящего народного восстания. Дальше они занялись тем, что называется – слив протеста, используя те же свои медийные ресурсы. Проблема для протестующих в том, что у них (у нас, я также участвовал в тех акциях) не успели сформироваться местные самостоятельные организационные центры – то есть тот актив, который мог бы выводить и координировать людей без содействия медийных ресурсов. Я тогда и сейчас уверен, еще бы пять-шесть протестных общероссийских выходных и правящий режим затрещал бы по швам, посыпался, не справился бы (напомню, после 31 января изоляторы временного содержания были забиты задержанными участниками протестов, а власти стягивали подразделения полиции и Росгвардии из разных медвежьих углов для подавления недовольных в крупных городах). Но этих выходных не было. Был слив навальнистами протеста до уровня «фонариковых бунтов». Спустя полтора месяца антипутинская общероссийская активность заглохла полностью.

Далее началось усиление репрессий в России. Что опять же логично: режим оправился от шока и запустил свой каток насилия. К концу весны мы оказались в ситуации диктатуры. К зиме путинские бездарные генералы начали стягивать армейские подразделения к границам Украины. 24 февраля прошлого года повторилась история ввода российских войск в Грозный зимой 1994-1995 годов только в масштабах целой Украины. То есть нынешняя кровавая бойня, когда еще вчера братские народы жестоко утилизируют друг друга, является прямым следствием слива протестов навальнистами в 2021-м году. Навальнисты, таким образом, тоже, как и путинские генералы, хоть и в несравнимо меньшей степени, поучаствовали в организации нынешней так называемой специальной военной операции (СВО).

Более того, на днях вскрылся, вскрыл его бывший главред бывшего «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, признав, что люди из руководства навальнистов имеют связи с российской Федеральной службой безопасности. В частности, он назвал фамилию Александра Железняка, который возглавляет организацию навальнистов в США. Так что, я уверен, если бы навальнистам дали шанс организовать и координировать общероссийские народные протесты против путинского режима в условиях СВО, то они слили бы эти протесты, как уже поступили зимой 2021-го года. Для них СВО не так страшна, как настоящее народное восстание в России.