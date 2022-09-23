И снова 24 февраля

Объявление президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичной мобилизации в нашей стране 21 сентября – это повторение 24 февраля нынешнего года. Речь не идет ни о каком-то спасении русских и сохранении России. Решение о частичной мобилизации – это очередная попытка путинского режима сохранить себя.

Очень сильно сомневаюсь, что мобилизация коснется лишь 300 тысяч российских граждан, о которых заявил путинский министр обороны Сергей Шойгу. Вероятно, он назвал число тех, кто будет привлечен на первом этапе мобилизации. Необходимо понимать, что со стороны Украины воюет сейчас более опытная, более мотивированная и лучше обученная армия, чем российская. Отправка 300 тысяч человек на фронт и в прифронтовые районы – это резкое увеличение потерь с российской стороны.

Напомню, что перевооружение и реформирование армии, о которых путинская пропаганда (все эти Симоньян, Соловьевы и Киселевы, что должны быть, по-моему, в первых рядах отправлены на фронт) рассказывала из каждого утюга последние лет 15, провалены. Техника советская, система управления значительно уступает системе управления вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий НАТО, современной связи нет т.д. Что будет с мобилизованными и массово отправленными российскими гражданами на фронте – просто посмотрите многочисленные видео сожженных российских колонн последних дней февраля.

Если бы для Путина действительно были важны русские, то российская армия вошла бы на территорию Украины весной 2014-го года, когда националистические формирования и ВСУ подавляли мирные народные протесты на востоке Украины. Тогда ВСУ были в том же состоянии, в каком сейчас российская армия. Мотивация у российской армии была гораздо выше, чем сейчас; да и ее моральная правота была гораздо очевиднее, чем сейчас. А областные администрации Харькова, Луганска и Донецка захватывали местные, пророссийски настроенные жители, в других городах на юге и востоке Украины происходили многочисленные пророссийские (и против новых киевских националистическо-олигархических властей) митинги. Но это было восемь с лишним лет назад. И с тех пор обстановка изменилась в обоих государствах.

Путинский режим находится в том самом цугцванге: что бы режим не делал, он лишь больше загоняет себя в угол. Главная проблема в том, что каждый новый ход режима приводит ко все еще большим кровавым жертвам среди граждан России и Украины.

И да. Объявление частичной мобилизации неизбежно приведет за собой новый виток репрессий. Будут новые «иноагенты», новые «предатели» и новые «дезертиры». Будет укрепление диктатуры. Будут менты и гэбисты, которые боясь отправки на фронт, начнут охотится на граждан, которые хоть мало-мальски критикуют преступный режим.

В конце прошлого года я написал для «Рабкора» колонку «Год упущенной революции» — сейчас мы наблюдаем худший вариант того, что происходит с обществом, когда революция не происходит вовремя.

И вот такая еще деталь – ирония истории. 21 сентября 1993-го президент Борис Ельцин подписал указ № 1400, предусматривавший роспуск Верховного Совета, который, по его словам, прилагал «все более активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и судебную функции». Уже через час после оглашения указа спикер российского парламента Руслан Хасбулатов назвал его государственным переворотом. Тот государственный переворот стал важным этапом в формировании нынешнего путинского режима.