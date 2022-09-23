Частичная катастрофа

Примерно неделю назад в интервью Евгении Родионовой я очень подробно объяснил, почему с военной и экономической точки зрения мобилизация в современной России не только бессмысленна, но и вредна. Выслушав это, Евгения подытожила: следовательно мобилизации не будет. Я не согласился с таким выводом. Бесполезно, бессмысленно, вредно, это у нас в стране не аргумент. Если какое-то решение является безумным, это отнюдь не значит, что оно не будет принято. Скорее наоборот.

Увы, я оказался прав. Решение принято. Как обычно, его последствия — ни в техническом, ни в политическом отношении — никто даже и не собирался просчитывать заранее. Теперь мы всё это узнаем в экспериментальном режиме. Эксперимент масштабный, ставят его на всей стране. На нас. Хотя вообще-то результаты вполне предсказуемы и давно предсказаны.

Проблема мобилизации остается технически неразрешимой. Экономика должна готовиться к мобилизации годами. Как и военное производство. Если этого нет, то любые авральные мероприятия усиливают проблемы, создают дезорганизацию и хаос. Позитивный военный эффект при сложившихся обстоятельствах окажется минимален, а вот негативные последствия, хоть и не могут быть подсчитаны сейчас в полном объеме, будут очень значительными. Военные и административные аппараты к проведению мобилизации не готовы, на решение проблем с вооружением, обучением, транспортировкой людей и слаживанием новых подразделений уйдут месяцы, а хаос на железных дорогах и дезорганизация хозяйственной работы наступят гораздо быстрее.

Масштабы проблем прекрасно осознают представители силового блока и региональные власти, которые пытались отбиваться от данного начинания изо всех сил. Беда лишь в том, что изрядная часть политиков и чиновников искренне верит, будто стоит произнести магическое слово «мобилизация», как всё само собой сложится. Правда, заклинание «импортозамещение» они уже многократно произносили — без какого-либо эффекта. Но это, похоже, их ничему не научило.

На данный момент относительно мобилизации понятно только то, что ничего не понятно. Причем речь не о рядовых гражданах, а о политиках и администраторах, которые рулят страной. Ни реальные масштабы мобилизационных мероприятий, ни способы, которыми они будут осуществлены, не ясны ни чиновникам, ни военным, да, скорее всего, и самому Путину.

Власти успокаивают нас, что мобилизация будет частичной. Но где и когда они собираются остановиться, никто не говорит, поскольку не может сказать. Частичная будет мобилизация или тотальная, зависит исключительно от того, как будут развиваться события и насколько удастся выполнить хоть какие-то постановления власти на практике. С этим как раз проблемы. Пока вместо толп воинственных граждан, рвущихся записываться в армию, мы видим длинные очереди автомобилей на пограничных переходах. Но уехать из страны захотят и смогут не все, да и границу грозятся закрыть. Начинается всенародная игра в кошки-мышки. Власть ловит, народ прячется. Итог определится по соотношению сил и умения сторон. Отправят на фронт столько людей, сколько смогут набрать. Пошлют туда, куда получится. С побочным ущербом справятся так, как умеют. То есть, никак.

Массовое сознание россиян уже хорошо натренировано, чтобы понять: верить утешительным оговоркам власть имущих нет смысла. Они говорят, что мобилизация частичная, что студентов призывать не будут, что законы и правила будут соблюдаться. Но те же люди ещё за неделю до объявления мобилизации сообщали нам, что о подобном решении речь не идет. Что же касается законов и правил, то их у нас можно полностью переписать за несколько минут. Да и то, лишь в том случае, если на такие мелочи как легальные нормы кто-то захочет оглядываться.

Поскольку комментировать военные действия у нас запрещено под угрозой уголовного преследования за дискредитацию армии, не будем затрагивать эту тему. Пусть она остается патриотическим блогерам, на которых законы Российской Федерации принципиально не распространяются. Но и одного лишь социально-экономического и политического ущерба от запущенных сейчас мероприятий будет достаточно, чтобы изрядно потрясти страну. Причем без каких-либо серьезных надежд на то, что этот ущерб будет хоть чем-то оправдан.

Что же касается общества, то его реакцию мы увидим уже в ближайшее время. Однако уже и так понятно, что давать оружие в руки сотен тысяч людей, лояльность которых, как минимум, не гарантирована — не самая хорошая идея.

В рассказах америкнского фантаста Генри Каттнера про семейку Хогбенов есть эпизод, когда мужик, обиженный на людей, решил дать по морде всему человечеству. Хогбены выполнили его просьбу, создав машину, которая на несколько секунд его размножит. Но один из членов семьи залез в эту машину первым, плюнул всему человечеству в лицо и сунул в руки людей палку. Тот, кто полез в машину следом за ним, получил от всего человечества удар по голове.

В общем, не стоит сперва плевать людям в лицо, а потом давать им в руки тяжелые предметы.