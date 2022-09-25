Всегда уходил вовремя

Ушел вместе с целой эпохой М. С. Горбачев.

Его роль в деле принуждения, экономического принуждения к труду нельзя недооценивать. Именно потому, что идиоты вряд ли способны получить орден Трудового Красного Знамени в 19 лет или учиться на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

Закон «О предприятии в СССР» касался всех производственных моментов, но одновременно с тем был сугубо декларативным и временным, и те, кто его писал, это понимали. Надо было знать немного и марксизм, чтобы полагать, что чистая прибыль может пойти в заработную плату рабочему классу от хозяйственно самостоятельного предприятия, надо было быть хорошим юристом, чтобы понимать, что к этому нужен не один законодательный или подзаконный акт, а множество. Но ничего не было, потому что М. Горбачев работал не юристом после вуза, а очень быстро попал в краевой комитет партии, сославшись на болезнь жены не поехал работать в районную прокуратуру Ставропольского края.

Экономическое принуждение к труду уже предполагало частную собственность и не очень высокий уровень жизни, а в законе СССР «О предприятии в СССР» мимоходом упоминались даже акционерные общества наряду с совместными предприятиями (для страховки они были упомянуты дважды и не случайно). Но лишь одной строкой, мы до сих пор имеем эти акционерные общества, которые разделали вдоль и поперек нашу экономику, а в «братских» для Горбачева М. С. Штатах их просто уже не было.

И так повсюду, декларативно было все хорошо, а на деле не реализовывалось ничего, потому что в стране были не партийные работники, а неквалифицированные руководители. Это уже прекрасно понимали в Политбюро ЦК КПСС, но сделать ничего не могли надеясь, что все занято так называемыми производственниками. Но как раз именно они-то совсем не знали как и что нужно реформировать.

М. С. Горбачев прекрасно это понимал, но за ним, и я выражу свою точку зрения, стояли те, кто проводил спецоперацию по разрушению Союза ССР ( в экономическом прежде всего отношении) и даже единого экономического пространства. Планы у Горбачева были другие, а именно передать страну настоящим реформаторам, а что он не понял, что всего половину великой страны, было не так важно.

Х1Х партийная конференция в 1988 году приняла резолюцию «О демократизации и реформе политической системы», которая уже предлагала возможный провластный обмен с иными политическими силами. А их программу все уже не то что выучили и поняли, а буквально затвердили наизусть (для примера одна из мантр: «будем жить как частные врачи и учителя Европы и Штатов, а не наши врачи и учителя в госсекторе»). Те, кто говорил, что реформа политической системы — это нереально, подвергались партийным взысканиям (начальник кафедры истории КПСС в Военно-политической академии им. В. Ленина, например). Именно с этого времени у Парка культуры и отдыха имени Горького начинаются митинги, а в партии возникает Большевистская платформа, из которой потом вырастит ряд организаций.

Далее после реформы политической системы оставался Союз ССР, и Горбачев решает подписать соглашение между республиками (вероятно желая утихомирить националистические настроения) и создать-Союз суверенных государств — ССГ (по сути — совершить государственный переворот).

Министр обороны СССР Д. Т. Язов называет этот договор приговором Союзу ССР. Но его контрпереворот тоже проваливается. После коаха ГКЧП 23-24 августа 1991 года, М. Горбачев принимает решение и в Москву входят уже союзные войска, а не только танки и десантники – бойцы ВДВ Павла Грачева, примкнувшего к защитникам Белого Дома Советов. Кому кому, а мне из окна моего дома было это доступно, а отец, бывший на службе, это подтвердил по телефону.

Народа революционного М. С.Горбачев боялся. А вот часть армии М. Горбачева уже не поддерживала и, была как видим, перевербована.

Но все шло своим чередом, Беловежская пуща и опять военные предлагают свои услуги (информация не из прессы), а М. Горбачев отказывается.

Его реформы, по моему мнению, носили комплексный характер и были (не им возможно), глубоко продуманы и быстротечны, их назначение подготовка и демонтаж государства, основывавшегося на принципах социальной справедливости.