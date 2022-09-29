Мобилизация: что делать?

Случилось непоправимое. Но, для начала, необходимо остановить панику. Ничего хорошего не происходит, но необходимо сохранять голову холодной, особенно в моменты таких потрясений. О мобилизации говорили давно, поэтому мы уже имеем наработанную базу источников информации и помощи, которая позволит молодым людям в России понять: в каком статусе они находятся, пригодны ли они для «частичной мобилизации» и что нужно делать прямо сейчас.

Все началось с принятия поправок в Уголовный Кодекс об усилении ответственности за дезертирство, мародерство и т.п. Также появились понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Что значат эти поправки и термины вам объяснят позже.

Утром было объявлено о проведении в России «частичной мобилизации». Слово частичная неслучайно выделяется в кавычки, так как этот эпитет Путин произнес в своей речи, но в официальном указе, который подписал президент, разъяснений о критериях частичности нет. Из-за этого есть путаница с пониманием, кто же в итоге подлежит призыву. Здесь можно почитать текст указа (подробности надо искать в новостных каналах, а не на сайте Кремля, потому что он почти сразу лег). Обращайтесь к юристам, которые смогут объяснить, кто может попасть под мобилизацию.

Чтобы точно понять, попадаете ли вы под мобилизацию, частичную или полную, необходимо разобраться с терминами. Что такое запас, что будет со срочниками, чем грозит уклонение и какая категория годности обязывает мобилизироваться в числе первых, а какая нет — обо всем этом собрал подборку юрист Павел Чиков здесь.

Шойгу в своем выступлении заявил, что призываться будут: а) из запаса (то есть уже проходивших военную службу), б) те, кто имеет боевой опыт и в) с нужной в армии военно-учетной специальностью. Студентов и срочников мобилизация не коснется. Но пока подзаконного акта Минобороны на эту тему нет, это только слова Шойгу. Всего собираются призвать 300 тысяч резервистов (те, кто отслужил и заключил контракт на пребывание в резерве, до 50 лет).

Запрет на выезд из России будет действовать с момента получения повестки, это заявил член Совета по правам человека при президенте. Новости, что повестка может приходить через Госуслуги, опровергли в Минцифре РФ.

Если вы понимаете, что годны к мобилизации, полной или частичной, сейчас или во вторую очередь, советуем проконсультироваться о вариантах действий со специализированными организациями, занимающимися защитой прав призывников. ОВД-Инфо собрали список таких организаций, пишите им с точным запросом и описанием вашей ситуации. Как вы понимаете, сейчас идет небывалый поток запросов о помощи, поэтому внимательно прочтите все материалы, реалистично осознайте свою ситуацию и просите помощи, когда чувствуете реальную опасность.

Больше подробностей можно почерпнуть из этого материала: какой тип военных будут мобилизировать в первую очередь, как гражданское общество и другие страны отреагировали на мобилизацию и комментарии юристов.

Сейчас очень легко потеряться в обилии информации и из состояния паники принять поспешные решения. Но я призываю всех оставаться рассудительными и просчитывать свои риски грамотно. С улицы пока не хватают и на фронт не отправляют, так что есть время подумать о нашей новой реальности спокойно и взвешенно. Держитесь, друзья.