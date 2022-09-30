Вперёд, к победе феодализма

Из последних выступлений президента несложно сделать вывод, что теперь он действительно хотел бы прекратить затеянную им «невойну» как можно скорее (от восклицаний про засевшей у власти в Киеве «фашистов и наркоманов» не осталось и следа).

Авторитет нашего правителя на международной арене падает стремительней некуда. Если раньше, ещё несколько месяцев назад, позволить себе опоздать на встречу с Путиным мог лидер далеко не каждого государства, то на последней встрече ШОС в Самарканде не опаздывал к нему уже только ленивый (хотя, извините, нет, ленивые тоже опоздали). Гуляющая по сети фотография, запечатлевшая что-то очень активно объясняющего Эрдогана, смеющегося Алиева и совсем задвинутых в угол Путина и Лукашенко тоже более чем красноречива. Расположение слушателей наглядно, ощутимо и не может радовать человека, претендовавшего на то, что бы поставить своё государство и самому встать рядом с лидерами США и Китая.

Дело, впрочем, не только в международном положении. Продемонстрировавший неспособность что-то сделать центр вынужденно делегирует свои полномочия регионам: в какой степени — большой вопрос, тем не менее, инициатива по сбору «добровольцев» регионах исходит от регионального лидера — Кадырова и осуществляется именно регионами.

Помимо усиления местной власти, появляются и другие неподконтрольные, или не вполне подконтрольные президенту силы. Даже если внезапно выяснится, что Пригожин не набирал в свою частную военную компанию заключенных, обещая им помилование (ну бывает всё-таки «оптический обман зрения»), глава «Вагнера» уже сколотил свою собственную армию, вполне готовую тягаться за влияние с официальными силовыми ведомствам. Да и тот же набор заключенных, конечно, не обещает гражданам мирной жизни, когда экс ЗК возвратятся с фронтов. Гуманность бывших преступников по отношению к жителем «освобождаемых» ими селений тоже вызывает вопросы. В прочем, это, думаю, занимает президента в меньше степени.

Смена элит налицо. Ползучий передел влияния уже идёт – череда «гибелей» топ-менеджеров компаний разной степени элитности тому наглядное подтверждение.

Остановить эти процессы Путин в текущей ситуации, видимо, неспособен, стремительное обветшание 20 лет отстраиваемой властной вертикали его, скорее всего, пугает не меньше, чем падение международного авторитета.

Процесс передела власти и в частности федерализации и переноса центров влияния в регионы затормозить, думаю, ещё можно, но уже сложно. Само по себе укрепление регионов это, в общем, и неплохо (пусть расцветает сто цветов, как говорил председатель Мао). Проблема в том, что, какое бы то ни было проявление местного самоуправления в частности и демократии вообще вытаптывалось в России ну очень долго и тщательно. Последние политические скандалы, аресты и т.д., нацеленные на устранение какой бы то ни было активности, неподведомственной Кремлю, организовывались буквально накануне начала «невойны» и после него. Можно вспомнить хотя бы скандал с лосеубийцей – Рашкиным. Конечно, депутат Рашкин в данном случае повел себя довольно му… (опрометчиво), но это не отменят того, что весь скандал и суд с очень большой вероятностью были организован именно для дискредитации и устранения этой набирающей влияние фигуры. О разных политических заключенных, закрытии СМИ и невиданном урожае иноагентов и массовой эмиграции несогласных я и не говорю. Результаты последних выборов тоже, насколько могу судить, свидетельствуют о продолжающихся манипуляциях (разница между электронным голосованием и голосованием на избирательных участках как минимум вызывает вопросы).

Исходя из сказанного, нетрудно сделать вывод, что, скорее всего, усиление регионов и разных неформальных, но очень властных структур приведет не к федерализму, а к феодализму (вернее, к чему-то его уж очень сильно напоминающему). Появится кучка мелкопоместных княжеств, с возглавляющими их диктаторами и автократами местного уровня, лишь номинально зависящими от центра и борющимися за влияние и власть любыми способами (при этом субординация между этими князьками будет, как и полагается в феодальном обществе крайне нечёткой и неустойчивой). На местах авторитарные тенденции, если не противопоставить им процесс демократизации, будут усиливаться. Удержать государство от подобного сценария может либо явление нового Корнилова (кандидаты на это место уже более-менее просматриваются), то есть нового представителя силовиков, что чревато полным повторением исторического цикла с отстраиванием вертикали и галопом по уже исхоженным граблями. Либо всё-таки выход народа из режима пассивного одобрямс, в который его загоняли очень долго, и более активное и прямое участие людей в общественной жизни. Пока, однако, ВИКЖЕЛя, который бы разбирал рельсы, на пути у войск Корнилова не видно: эту грядку слишком долго пропалывали. Однако, это пока.