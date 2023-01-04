В годовщину январской всеобщей забастовки в Жанаозене снова на протест вышли рабочие!

1 января началась забастовка и прошла акция протеста нескольких сотен рабочих ТОО «МунайСпецСнаб Компани». Они организовали шествие и потом провели митинг у стен акимата Жанаозена.

Протестующие рабочие требовали обеспечить их работой, а именно продлить тендер работы с «КазМунайГазом» и «Озенмунайгазом». Коллектив данного сервисного предприятия может быть уволен, как и другие коллективы.

До этого, рабочие данной компании уже бастовали в 2021-м и в прошлом 2022-м во время которых помимо подписания колдовоговора, индивидуальных трудовых договоров, повышения заработной платы, улучшения условий труда также требовали отменить результаты оптимизации, в результате которой предприятие превратилось в ТОО.

Коллектив требовал, чтобы ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вошёл в состав основного производства, то есть стал составной частью ПФ «Озенмунайгаза», то есть вошло в состав государственной национальной компании «КазМунайГаз».

Не смотря на угрозы со стороны работодателя начать судебное преследование за организацию незаконной забастовки, акция протеста продолжается, как и сама забастовка. Не исключено, что к протесту могут присоединиться коллективы и других предприятий, а также безработные Жанаозена.

Напомним, что 2 января исполняется год с момента начала всеобщей забастовки рабочих добывающей промышленности, которая началась как раз с выступлений в Жанаозене. В этой ситуации необходима солидарная и информационная поддержка рабочих ТОО «МунайСпецСнаб Компани».

Источник: СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА