Солидарность с Михаилом Лобановым

29 декабря был арестован доцент МГУ и левый политик Михаил Лобанов. Это уже не первое задержание Михаила. На сей раз ему инкриминируют связь с бывшим депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым, которого Минюст признал иностранным агентом. Пономарев находится на Украине и никакого отношения к деятельности Лобанова не имеет. Кроме того Лобанова обвинили в том, что он оказывал сопротивление полиции при обыске, и на этом основании арестовали на 15 суток. Есть опасение, что данная мера лишь начало более серьезных репрессий простив нашего товарища.

В поддержку Лобанова высказался Жан-Люк Меланшон, бывший кандидат в президенты и лидер левой оппозиции во Франции. Кампания солидарности активно ведется как левой эмиграцией на Западе, так и левыми движениями в России. Мы надеемся, что скоро Михаил будет дома.