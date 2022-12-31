Главная Рубрики События 2022 Декабрь 31 Солидарность с Михаилом Лобановым

Солидарность с Михаилом Лобановым

 

Солидарность с Михаилом Лобановым

 

29 декабря был арестован доцент МГУ и левый политик Михаил Лобанов. Это уже не первое задержание Михаила. На сей раз ему инкриминируют связь с бывшим депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым, которого Минюст признал иностранным агентом. Пономарев находится на Украине и никакого отношения к деятельности Лобанова не имеет. Кроме того Лобанова обвинили в том, что он оказывал сопротивление полиции при обыске, и на этом основании арестовали на 15 суток. Есть опасение, что данная мера лишь начало более серьезных репрессий простив нашего товарища.

В поддержку Лобанова высказался Жан-Люк Меланшон, бывший кандидат в президенты и лидер левой оппозиции во Франции. Кампания солидарности активно ведется как левой эмиграцией на Западе, так и левыми движениями в России. Мы надеемся, что скоро Михаил будет дома.

Рабкор.ру
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31-12-2022 События, , 107
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