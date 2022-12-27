Левые между идеологемами и популизмом

На канале «Демократический коммунизм» при участии Российского Социалистического Движения состоялась онлайн-дискуссия «Левое движение между идеологемами и популизмом».

Совсем недавно считалось, что левый популизм — это реальный выход для левых в условиях кризиса левых идей и радикальной политики. В 2010-х левопопулистские партии и риторика стали обретать популярность в России, Европе, США и Латинской Америке. Казалось, что это был расцвет левого популизма. Однако вскоре мы стали наблюдать кризис и деградацию левых системных партий, что вроде бы оправдывает тезис о том, что отказ от классовых требований и игра по правилам неолиберальной политической системы еще глубже закапывает левую альтернативу и не ведет к преодолению капитализма. Что же делать в этих условиях левым на постсоветском пространстве, где левые идеи дискредитированы в общественном сознании ассоциациям с советским прошлым и навязываемым антиреволюционным консенсусом? Сейчас пришло время предлагать собственный образ будущего и политическую и социальную альтернативу. В этой связи стоит задуматься о том, стоит ли постсоветским левым в условиях недостатка аудитории использовать левый популизм? Если нет, то что взамен? Выступать в интересах большинства или класса? Быть нишевой силой или претендовать на всеохватность? Именно этим проблемам мы хотим посвятить наш круглый стол, который транслируется на канале “Демократический коммунизм”. В участвуют политики, активисты и ученые, которые предложат свое видение этой проблемы.

https://youtu.be/hioik2ETiOE