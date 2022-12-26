Главная Рубрики События 2022 Декабрь 26 Дайджест новостей на 26 декабря

Дайджест новостей на 26 декабря

 

Дайджест новостей на 26 декабря

 

[В мире]

 

Сотни сотрудников решили покинуть Twitter после ультиматума Маска

 

США разрешили продажу мяса из пробирки

 

3,6 млрд человек живут с некачественными туалетами

 

[Внешняя политика]

 

МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении

 

Турция ограничит ввоз российской нефти через Босфор

 

Принадлежащий АФК «Система» банк в Люксембурге уволит половину персонала

 

МИД Замбии сообщил о гибели на Украине осужденного в России студента

 

РЖД просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство расширяет проект по привлечению узбекских граждан на рынок труда РФ

 

В Госдуме настаивают на увольнении Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова

 

Какие регионы отдали больше всего мужчин на войну

 

В Госдуме обсуждают обеспечение мобилизованных

 

[Экономика]

 

В Ростове мобилизовали 25 сотрудников крупного предприятия – сорвались инвестиции на миллиард рублей

 

Строители автобана М-12 от Москвы до Екатеринбурга предупредили о нехватке техники в 2023 году

 

Что и на сколько подорожало за девять месяцев СВО?

 

62% россиян планировали потратить на новогодние праздники до 5 тысяч рублей

 

[Общество]

 

Сотни мобилизованных свердловчан не получили денежные выплаты за октябрь

 

Проверяющий набор призывников попался на коррупции

 

В Костроме мобилизовали тяжелобольного с опухолью в глазу

 

Названы новые ведущие «Новогоднего огонька»

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

 

[Образование]

 

Студентов МГТУ имени Баумана из-за событий последнего времени будут отчислять даже за одну задолженность

 

[Культура]

 

В Нижегородской области откроется дом-музей священника Василия Гундяева, деда патриарха

 

В Петербурге в Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка-спектакль «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева»

Рабкор.ру
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26-12-2022 События, , 76
В СПбГУ формируют первый независимый(!) студенческий профсоюзЛевые между идеологемами и популизмом
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