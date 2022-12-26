Дайджест новостей на 26 декабря
[В мире]
Сотни сотрудников решили покинуть Twitter после ультиматума Маска
США разрешили продажу мяса из пробирки
3,6 млрд человек живут с некачественными туалетами
[Внешняя политика]
МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении
Турция ограничит ввоз российской нефти через Босфор
Принадлежащий АФК «Система» банк в Люксембурге уволит половину персонала
МИД Замбии сообщил о гибели на Украине осужденного в России студента
РЖД просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна
[Внутренняя политика]
Правительство расширяет проект по привлечению узбекских граждан на рынок труда РФ
В Госдуме настаивают на увольнении Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова
Какие регионы отдали больше всего мужчин на войну
В Госдуме обсуждают обеспечение мобилизованных
[Экономика]
В Ростове мобилизовали 25 сотрудников крупного предприятия – сорвались инвестиции на миллиард рублей
Строители автобана М-12 от Москвы до Екатеринбурга предупредили о нехватке техники в 2023 году
Что и на сколько подорожало за девять месяцев СВО?
62% россиян планировали потратить на новогодние праздники до 5 тысяч рублей
[Общество]
Сотни мобилизованных свердловчан не получили денежные выплаты за октябрь
Проверяющий набор призывников попался на коррупции
В Костроме мобилизовали тяжелобольного с опухолью в глазу
Названы новые ведущие «Новогоднего огонька»
[Пенсии]
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
[Образование]
Студентов МГТУ имени Баумана из-за событий последнего времени будут отчислять даже за одну задолженность
[Культура]
В Нижегородской области откроется дом-музей священника Василия Гундяева, деда патриарха
В Петербурге в Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка-спектакль «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева»