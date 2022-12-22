В СПбГУ формируют первый независимый(!) студенческий профсоюз
В СПбГУ продолжается давление на факультет свободных искусств и наук: администрация вуза массово увольняет «неугодных» преподавателей — и, как сообщали СМИ, вовсе грозит закрыть факультет. Чтобы организованно сопротивляться решениям администрации, студенты СПбГУ создали первый независимый студенческий профсоюз.
И это при том, что профсоюз в СПбГУ уже есть — но официальный, или как называют его студенты «желтый». В отличие от «желтого» профсоюза, новая студенческая организация не зависит от вуза, а ее члены собираются отстаивать академические права студентов, добиваться от администрации нормальных условий проживания и сохранить факультет свободных искусств и наук СПбГУ не только на словах.
«Нам нужно что-то новое, что может оказать влияние на вуз». Как появился новый студенческий профсоюз
Председатель нового профсоюза Данила Шлакин рассказывает, что идея создать независимый студенческий профсоюз родилась на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Из-за особой учебной программы, факультету больше других доставалось от силовиков и администрации вуза.
Факультет свободных искусств и наук СПбГУ последний в России работает по программе Либерал Артс. Особенность курса в том, что студенты могут самостоятельно составлять свой учебный план и менять профиль во время обучения.
Весной 2021 основного партнера факультета — американский Бард-колледж — признали «нежелательной организацией», и вуз разорвал с ним все академические связи.
В мае 2022 года администрация СПбГУ посчитала некоторые дисциплины факультета «идеологизированными» и попыталась их сократить. Правда, изменение учебной программы отложили до 2023 года. Как считает преподаватель Смольного, руководство вуза ослабило давление из-за шума, который подняли студенты. В июне 2022 они запустили хэштег #save_smolny, и стали писать письма в приемную комиссию университета, главе попечительского совета Дмитрию Медведеву и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву.
В октябре 2022 года в СМИ появилась информация, что СПбГУ закроет программу «Свободные искусства и науки» и заменит ее курсом «Искусства и гуманитарные науки».
«На факультете свободных искусств и наук произошли значительные изменения. Уникальную для СПбГУ и всей России систему обучения [Либерал Артс] реформируют и пытаются втиснуть в „государственный стандарт“. Сейчас на факультете постоянный переполох. Поэтому именно там появилась идея создать независимый профсоюз как способ вести адекватный диалог на равных с администрацией».
Независимый профсоюз был учрежден 19 ноября, а собрание всех его членов прошло 23 ноября. Вскоре к новому профсоюзу присоединились студенты других факультетов СПбГУ. Так он стал общей студенческой инициативой.
Как рассказывает председатель, другие студенты узнают о профсоюзе от его участников:
«Члены профсоюза ходят с бланками по факультетам и предлагают вступить в профсоюз. Они рассказывают, чем мы планируем заниматься, о наших идеях, немного истории и как вступить. В дальнейшем мы будем раздавать листовки с информацией о нашем профсоюзе, разносить их по общежитиям и факультетам. Деятельность профсоюза мы освещаем в нашем телеграм-канале».
Студент истфака СПбГУ, один из членов нового профсоюза Кирилл Князев узнал о независимом профсоюзе от знакомых с истфака и вступил в него из-за активной гражданской позиции: «На следующий день после учредительного собрания мне написали, что нужно будет раздавать заявления на вступление в профсоюз. А у меня уже был похожий опыт: я собирал подписи в поддержку руководителя одного из комитетов студсовета».
Кирилл считает, что необходимость в профсоюзной организации появилась давно: «На каждом факультете [СПбГУ] есть студсоветы, но они не обладают никакими полномочиями. Они могут высказывать мнение [студентов факультета], говорить с администрацией, но не влияют на ее решения напрямую. Давно назревало, что нам нужен орган, который сможет высказать администрации требования и вывести [студентов] на акции. Нам нужно что-то новое — что сможет оказать влияние на вуз. Когда ребята мне написали, что появился профсоюз, я обрадовался: „Что? Ура! Я мечтал об этом, а оно здесь“».
Об этом же говорит и председатель профсоюза: по его словам, существующие на факультетах проблемы невозможно решить через студсовет, потому что «он встроен в иерархию вуза» и администрация этим пользуется:
«Профсоюз, согласно Федеральному законодательству, обладает достаточными полномочиями, чтобы отстаивать права студентов отдельно от администрации. Студенты понимают, что решить проблемы в рамках других объединений не получается, а в рамках профсоюза это можно делать».
В октябре 2022 года студсовет факультета свободных искусств и наук попросил обсудить на заседании Ученого совета увольнения преподавателей. В ответ на запрос ученый секретарь СПбГУ Александр Гнетов сказал, что «студенческие проблемы не входят в компетенции Ученого совета».
СПбГУ стремительно увольняет преподавателей по политическим мотивам, часто не скрывая этого. Так, из-за выхода на митинг против мобилизации в октябре уволили преподавателя философии Дениса Скопина. А ранее с должности и. о. декана факультета свободных искусств и наук сместили Данила Раскова — якобы из-за нарушений в сотрудничестве с Бард-колледжем.
«Вуз федерального значения, а денег ни на что нет». Какие проблемы собираются решать члены профсоюза?
Главная проблема, которую хотели бы решить участники профсоюза — давление на факультете свободных искусств и наук. Затем проблемы с общежитиями: по словам участника профсоюза Кирилла, в Санкт-Петербурге не хватает мест для тех, кто учится в городе. Основные общежития находятся в Петергофе, и дорога туда-обратно занимает около двух часов.
На сайте СПбГУ сказано, что университет предоставляет места в 21 общежитии: 13 из них находятся в Петродворцовом районе (Петергоф), восемь — в Василеостровском и одно — в Невском.
«Еще есть здание (Прим. ред. — Бывшее общежитие фабрики «Большевичка» на Печатника Григорьева, 16/3), которое было передано вузу в 2011 году. Тогда сказали, что нужно 40 млн ₽, чтобы его починить, а денег нет — с этого момента его так и не ремонтируют. Я думаю, мы сможем решить этот вопрос, если у профсоюза будет какое-то влияние.
Еще есть проблема со стипендиями: они не индексируются, не успевают за инфляцией. Двух тысяч рублей не хватает даже на проезд. (Прим. ред. — Согласно приказу на сайте СПбГУ, академическая стипендия в 2022 году — 2164 ₽ в месяц).
Так интересно: вуз федерального значения, его [президент] Путин заканчивал, а денег ни на что нет».
По словам председателя, чтобы профсоюз стал сильнее, нужно набрать как можно больше участников: «Это влияет на то, как эффективно мы сможем решать вопросы, которые волнуют студентов. В ближайшее время мы начнем заниматься проблемами с общежитиями и условиями жизни в них. С этим нам готовы помочь наши друзья из других профсоюзов».
Администрация вуза пока никак не реагирует на инициативу студентов. Чтобы начать диалог, 28 ноября члены профсоюза направили ректорату официальные документы: письмо с уведомлением о создании профсоюза, выписку из протокола учредительного собрания, справку о создании первичной организации. Ректорат письмо студентов проигнорировал.
«Сложно сказать, чего ожидать. Они могут попытаться нас задобрить — позвать на кружечку чая к себе. А может будет попытка надавить или что-то другое — предугадать невозможно», — говорит председатель профсоюза.
Похожее мнение и у участника профсоюза Кирилла: «В администрации вуза есть очень разные люди: те, кто легко идет на контакт, и те, с кем невозможно договориться. Не могу даже предположить, какая будет реакция».
«Должна быть воля к борьбе за свои права». Как создать профсоюз в вузе?
«От идеи до создания профсоюза прошел месяц, но активная подготовка длилась не больше двух недель. В это время мы налаживали контакт с другими профсоюзами, разрабатывали общее видение того, чем должен быть и чем должен заниматься профсоюз, — рассказывает Данила. — Создать свой профсоюз нетрудно, и для этого можно обратиться к уже действующим — они примут вас к себе и помогут собрать первичную [профсоюзную] организацию в университете. Мы так и сделали — обратились к ребятам из [независимого студенческого профсоюза] „Дискурс“, поэтому сейчас мы условно относимся к нему. Но есть и другие профсоюзы».
«Дискурс» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Кирове, Петропавловске-Камчатском, Свердловской области, Белгородской области и в Севастополе.
Координатор независимого студенческого профсоюза (НСП) «Дискурс» Анастасия Байбикова рассказывает, что их профсоюз появился в 2016 году в Белгороде:
«[Наш профсоюз] создавался в противовес профсоюзам при вузах и ссузах, которые в значимых вопросах занимали сторону ректората, и редко — студентов. Так быть не должно.
Мы написали Устав, свой Манифест и нашли неравнодушных к проблемам студенчества. В отличие от других профсоюзов мы принципиально отказались от идеи взносов и старались создавать свои первичные профсоюзные организации в разных вузах. Боролись за права так, чтобы никого не подставить: студенты одного вуза разбираются с проблемами другого. И студентам проще, и администрации тяжелее надавить. Через год в наше отделение стали поступать предложения о присоединении из других городов. Так мы переросли в межрегиональный профсоюз.
Чтобы объединяться в своих вузах у студентов должна быть воля к борьбе за свои права. Если найдутся хотя бы несколько таких ребят, уже можно что-то предпринять. Энтузиасты могут создать свой профсоюз с нуля, а мы им в этом поможем. А можно просто открыть первичную профсоюзную организацию уже существующего НСП и действовать сообща. Центр будет помогать и с юридической защитой, и организационно. Еще у нас есть просветительская задача, потому что студенты совсем не знают своих прав. Для них мы разрабатываем семинары, лекции и пособия».
По словам Анастасии, главное отличие создания профсоюза от создания первичной профсоюзной организации в том, что для своего профсоюза нужно написать собственный устав и структуру. Первичная профсоюзная организация берет устав профсоюза, при котором она создана.
Благодаря работе независимого профсоюза:
- В Белгороде отменили комендантский час в студенческих общежитиях.
- В Санкт-Петербурге вместе с научным сообществом смогли отстоять Российскую национальную библиотеку от слияния с Государственной библиотекой.
- В Екатеринбурге решили вопрос с задержками стипендий. Во время пандемии выступали за снижение платы за обучение, дошли до Госдумы, но большинство от Единой России отклонило предложение. Также профсоюз добивался ремонтов в общежитиях и приведения корпусов университетов к нормам СанПина.
Обратиться за помощью можно в региональное или федеральное отделение профсоюза. Если студентам нужна помощь с открытием первичной организации, профком «Дискурса» вышлет все необходимые документы и расскажет, с чего начать работу. Связаться с профсоюзом можно в группе Вконтакте.
«Независимый профсоюз не должен обременять студентов». Как работает новая студенческая организация СПбГУ
По словам председателя профсоюза, механизм работы еще регулируется — структура появится с первым опытом. Пока студенты ориентируются на устав «Дискурса»: по нему решения принимаются на конференции, на которой голосуют все члены профсоюза. На ежедневной основе профсоюзом управляет профсоюзный комитет — профком. «Мы сформировали несколько отделов: например, отдел продвижения будет отвечать за связи со СМИ и агитацию; отдел организации мероприятий — собирать конференцию или организовывать встречи профсоюза с администрацией вуза».
«Дискурс» не координирует работу профсоюза СПбГУ: студенты полностью автономны и «разбираются со всем сами». Они принимают решения с помощью голосования, а другие важные вопросы обсуждают в чатах. Кроме того, у нового профсоюза нет бюджета и финансирования.
«„Желтый“ профсоюз забирал 2% со стипендий его членов себе. Из-за этого в головах студентов профсоюз — странное место, куда пропадает часть их стипендии. Нам всем кажется, что независимый профсоюз не должен обременять студентов взносами. Но на деятельность профсоюза можно делать добровольные пожертвования, да и члены профкома готовы отдать монеточку своему делу».
На сайте «желтого» профсоюза сказано, что членский взнос студентов бюджетников — 4% от стипендии (87 ₽), а студентов платников — 200 ₽. В СПбГУ учится больше 20 000 человек.
«Если хотят давить — пусть попробуют». Почему студенты продолжают объединяться и бороться за свои права?
В одном из постов телеграм-канала профсоюза сказано, что его члены «одним своим присутствием» защищают себя и коллег, и если участников больше 50, надавить на него будет сложно. Заканчивается пост так: «Несмотря на эти факты, мы понимаем возможные опасения, поэтому считаем важным не публиковать имена вступивших, огласив только общее число».
Председатель профсоюза Данила Шлакин уверен, что по политическим статьям к ним вопросов нет, а отчисление — не так страшно: “Мне кажется, наша борьба рациональна и прагматична. Мы не просто высказываемся и выходим на улицы с агитацией, наша цель — защищать права студентов и качественное образование.
Если ты думаешь, что тебя отчислят из-за того, что ты борешься за свои права, глупо думать, что тебе не станет хуже в будущем от того, что ты за свои права не боролся.
Нужно начинать отстаивать свои права в моменте: чем дальше, тем больше они будут нарушаться. Если тебя отчислят или к тебе применят какие-то санкции, ты потеряешь гораздо меньше, чем мог бы.
Если хотят давить — пусть попробуют. У нас все под контролем — давить на челнов профсоюза себе дороже. У нас есть друзья из других профсоюзов — „Конфедерации Труда России“ и находящаяся в нем „Университетская солидарность“. Мы всегда можем обратиться к ним за юридической помощью, если на нас будут давить. Даже вынесение выговора члену профсоюза, профкома или председателю, может спровоцировать разбирательство в суде с нашей стороны. Я за это не переживаю».
Член профсоюза Кирилл тоже настроен оптимистично: «Мы ничего плохого не делаем. Я думаю, у нас все будет хорошо. Даже если мы развалимся через месяц, это будет полезный опыт».
Источник: https://www.groza.media/