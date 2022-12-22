В СПбГУ формируют первый независимый(!) студенческий профсоюз

И это при том, что профсоюз в СПбГУ уже есть — но официальный, или как называют его студенты «желтый». В отличие от «желтого» профсоюза, новая студенческая организация не зависит от вуза, а ее члены собираются отстаивать академические права студентов, добиваться от администрации нормальных условий проживания и сохранить факультет свободных искусств и наук СПбГУ не только на словах.

В СПбГУ продолжается давление на факультет свободных искусств и наук: администрация вуза массово увольняет «неугодных» преподавателей — и, как сообщали СМИ, вовсе грозит закрыть факультет. Чтобы организованно сопротивляться решениям администрации, студенты СПбГУ создали первый независимый студенческий профсоюз.

СПбГУ стремительно увольняет преподавателей по политическим мотивам, часто не скрывая этого. Так, из-за выхода на митинг против мобилизации в октябре уволили преподавателя философии Дениса Скопина. А ранее с должности и. о. декана факультета свободных искусств и наук сместили Данила Раскова — якобы из-за нарушений в сотрудничестве с Бард-колледжем.

«Профсоюз, согласно Федеральному законодательству , обладает достаточными полномочиями, чтобы отстаивать права студентов отдельно от администрации. Студенты понимают, что решить проблемы в рамках других объединений не получается, а в рамках профсоюза это можно делать».

Об этом же говорит и председатель профсоюза: по его словам, существующие на факультетах проблемы невозможно решить через студсовет, потому что «он встроен в иерархию вуза» и администрация этим пользуется:

Кирилл считает, что необходимость в профсоюзной организации появилась давно: «На каждом факультете [СПбГУ] есть студсоветы, но они не обладают никакими полномочиями. Они могут высказывать мнение [студентов факультета], говорить с администрацией, но не влияют на ее решения напрямую. Давно назревало, что нам нужен орган, который сможет высказать администрации требования и вывести [студентов] на акции. Нам нужно что-то новое — что сможет оказать влияние на вуз. Когда ребята мне написали, что появился профсоюз, я обрадовался: „Что? Ура! Я мечтал об этом, а оно здесь“».

Студент истфака СПбГУ, один из членов нового профсоюза Кирилл Князев узнал о независимом профсоюзе от знакомых с истфака и вступил в него из-за активной гражданской позиции: «На следующий день после учредительного собрания мне написали, что нужно будет раздавать заявления на вступление в профсоюз. А у меня уже был похожий опыт: я собирал подписи в поддержку руководителя одного из комитетов студсовета».

«Члены профсоюза ходят с бланками по факультетам и предлагают вступить в профсоюз. Они рассказывают, чем мы планируем заниматься, о наших идеях, немного истории и как вступить. В дальнейшем мы будем раздавать листовки с информацией о нашем профсоюзе, разносить их по общежитиям и факультетам. Деятельность профсоюза мы освещаем в нашем телеграм-канале ».

Независимый профсоюз был учрежден 19 ноября, а собрание всех его членов прошло 23 ноября. Вскоре к новому профсоюзу присоединились студенты других факультетов СПбГУ. Так он стал общей студенческой инициативой.

«На факультете свободных искусств и наук произошли значительные изменения. Уникальную для СПбГУ и всей России систему обучения [Либерал Артс] реформируют и пытаются втиснуть в „государственный стандарт“. Сейчас на факультете постоянный переполох. Поэтому именно там появилась идея создать независимый профсоюз как способ вести адекватный диалог на равных с администрацией».

В октябре 2022 года в СМИ появилась информация, что СПбГУ закроет программу «Свободные искусства и науки» и заменит ее курсом «Искусства и гуманитарные науки».

В мае 2022 года администрация СПбГУ посчитала некоторые дисциплины факультета «идеологизированными» и попыталась их сократить. Правда, изменение учебной программы отложили до 2023 года. Как считает преподаватель Смольного, руководство вуза ослабило давление из-за шума, который подняли студенты. В июне 2022 они запустили хэштег #save_smolny, и стали писать письма в приемную комиссию университета, главе попечительского совета Дмитрию Медведеву и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву.

Председатель нового профсоюза Данила Шлакин рассказывает, что идея создать независимый студенческий профсоюз родилась на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Из-за особой учебной программы, факультету больше других доставалось от силовиков и администрации вуза.

«Вуз федерального значения, а денег ни на что нет». Какие проблемы собираются решать члены профсоюза?

Главная проблема, которую хотели бы решить участники профсоюза — давление на факультете свободных искусств и наук. Затем проблемы с общежитиями: по словам участника профсоюза Кирилла, в Санкт-Петербурге не хватает мест для тех, кто учится в городе. Основные общежития находятся в Петергофе, и дорога туда-обратно занимает около двух часов.

На сайте СПбГУ сказано, что университет предоставляет места в 21 общежитии: 13 из них находятся в Петродворцовом районе (Петергоф), восемь — в Василеостровском и одно — в Невском.

«Еще есть здание (Прим. ред. — Бывшее общежитие фабрики «Большевичка» на Печатника Григорьева, 16/3), которое было передано вузу в 2011 году. Тогда сказали, что нужно 40 млн ₽, чтобы его починить, а денег нет — с этого момента его так и не ремонтируют. Я думаю, мы сможем решить этот вопрос, если у профсоюза будет какое-то влияние.

Еще есть проблема со стипендиями: они не индексируются, не успевают за инфляцией. Двух тысяч рублей не хватает даже на проезд. (Прим. ред. — Согласно приказу на сайте СПбГУ, академическая стипендия в 2022 году — 2164 ₽ в месяц).

Так интересно: вуз федерального значения, его [президент] Путин заканчивал, а денег ни на что нет».

По словам председателя, чтобы профсоюз стал сильнее, нужно набрать как можно больше участников: «Это влияет на то, как эффективно мы сможем решать вопросы, которые волнуют студентов. В ближайшее время мы начнем заниматься проблемами с общежитиями и условиями жизни в них. С этим нам готовы помочь наши друзья из других профсоюзов».

Администрация вуза пока никак не реагирует на инициативу студентов. Чтобы начать диалог, 28 ноября члены профсоюза направили ректорату официальные документы: письмо с уведомлением о создании профсоюза, выписку из протокола учредительного собрания, справку о создании первичной организации. Ректорат письмо студентов проигнорировал.

«Сложно сказать, чего ожидать. Они могут попытаться нас задобрить — позвать на кружечку чая к себе. А может будет попытка надавить или что-то другое — предугадать невозможно», — говорит председатель профсоюза.

Похожее мнение и у участника профсоюза Кирилла: «В администрации вуза есть очень разные люди: те, кто легко идет на контакт, и те, с кем невозможно договориться. Не могу даже предположить, какая будет реакция».

«Должна быть воля к борьбе за свои права». Как создать профсоюз в вузе?

«От идеи до создания профсоюза прошел месяц, но активная подготовка длилась не больше двух недель. В это время мы налаживали контакт с другими профсоюзами, разрабатывали общее видение того, чем должен быть и чем должен заниматься профсоюз, — рассказывает Данила. — Создать свой профсоюз нетрудно, и для этого можно обратиться к уже действующим — они примут вас к себе и помогут собрать первичную [профсоюзную] организацию в университете. Мы так и сделали — обратились к ребятам из [независимого студенческого профсоюза] „Дискурс“, поэтому сейчас мы условно относимся к нему. Но есть и другие профсоюзы».

Координатор независимого студенческого профсоюза (НСП) «Дискурс» Анастасия Байбикова рассказывает, что их профсоюз появился в 2016 году в Белгороде:

«[Наш профсоюз] создавался в противовес профсоюзам при вузах и ссузах, которые в значимых вопросах занимали сторону ректората, и редко — студентов. Так быть не должно.

Мы написали Устав, свой Манифест и нашли неравнодушных к проблемам студенчества. В отличие от других профсоюзов мы принципиально отказались от идеи взносов и старались создавать свои первичные профсоюзные организации в разных вузах. Боролись за права так, чтобы никого не подставить: студенты одного вуза разбираются с проблемами другого. И студентам проще, и администрации тяжелее надавить. Через год в наше отделение стали поступать предложения о присоединении из других городов. Так мы переросли в межрегиональный профсоюз.

Чтобы объединяться в своих вузах у студентов должна быть воля к борьбе за свои права. Если найдутся хотя бы несколько таких ребят, уже можно что-то предпринять. Энтузиасты могут создать свой профсоюз с нуля, а мы им в этом поможем. А можно просто открыть первичную профсоюзную организацию уже существующего НСП и действовать сообща. Центр будет помогать и с юридической защитой, и организационно. Еще у нас есть просветительская задача, потому что студенты совсем не знают своих прав. Для них мы разрабатываем семинары, лекции и пособия».

По словам Анастасии, главное отличие создания профсоюза от создания первичной профсоюзной организации в том, что для своего профсоюза нужно написать собственный устав и структуру. Первичная профсоюзная организация берет устав профсоюза, при котором она создана.

Благодаря работе независимого профсоюза:

В Белгороде отменили комендантский час в студенческих общежитиях.

В Санкт-Петербурге вместе с научным сообществом смогли отстоять Российскую национальную библиотеку от слияния с Государственной библиотекой.

В Екатеринбурге решили вопрос с задержками стипендий. Во время пандемии выступали за снижение платы за обучение, дошли до Госдумы, но большинство от Единой России отклонило предложение. Также профсоюз добивался ремонтов в общежитиях и приведения корпусов университетов к нормам СанПина.

Обратиться за помощью можно в региональное или федеральное отделение профсоюза. Если студентам нужна помощь с открытием первичной организации, профком «Дискурса» вышлет все необходимые документы и расскажет, с чего начать работу. Связаться с профсоюзом можно в группе Вконтакте.

«Независимый профсоюз не должен обременять студентов». Как работает новая студенческая организация СПбГУ

По словам председателя профсоюза, механизм работы еще регулируется — структура появится с первым опытом. Пока студенты ориентируются на устав «Дискурса»: по нему решения принимаются на конференции, на которой голосуют все члены профсоюза. На ежедневной основе профсоюзом управляет профсоюзный комитет — профком. «Мы сформировали несколько отделов: например, отдел продвижения будет отвечать за связи со СМИ и агитацию; отдел организации мероприятий — собирать конференцию или организовывать встречи профсоюза с администрацией вуза».

«Дискурс» не координирует работу профсоюза СПбГУ: студенты полностью автономны и «разбираются со всем сами». Они принимают решения с помощью голосования, а другие важные вопросы обсуждают в чатах. Кроме того, у нового профсоюза нет бюджета и финансирования.

«„Желтый“ профсоюз забирал 2% со стипендий его членов себе. Из-за этого в головах студентов профсоюз — странное место, куда пропадает часть их стипендии. Нам всем кажется, что независимый профсоюз не должен обременять студентов взносами. Но на деятельность профсоюза можно делать добровольные пожертвования, да и члены профкома готовы отдать монеточку своему делу».

На сайте «желтого» профсоюза сказано, что членский взнос студентов бюджетников — 4% от стипендии (87 ₽), а студентов платников — 200 ₽. В СПбГУ учится больше 20 000 человек.

«Если хотят давить — пусть попробуют». Почему студенты продолжают объединяться и бороться за свои права?

В одном из постов телеграм-канала профсоюза сказано, что его члены «одним своим присутствием» защищают себя и коллег, и если участников больше 50, надавить на него будет сложно. Заканчивается пост так: «Несмотря на эти факты, мы понимаем возможные опасения, поэтому считаем важным не публиковать имена вступивших, огласив только общее число».

Председатель профсоюза Данила Шлакин уверен, что по политическим статьям к ним вопросов нет, а отчисление — не так страшно: “Мне кажется, наша борьба рациональна и прагматична. Мы не просто высказываемся и выходим на улицы с агитацией, наша цель — защищать права студентов и качественное образование.

Если ты думаешь, что тебя отчислят из-за того, что ты борешься за свои права, глупо думать, что тебе не станет хуже в будущем от того, что ты за свои права не боролся.

Нужно начинать отстаивать свои права в моменте: чем дальше, тем больше они будут нарушаться. Если тебя отчислят или к тебе применят какие-то санкции, ты потеряешь гораздо меньше, чем мог бы.

Если хотят давить — пусть попробуют. У нас все под контролем — давить на челнов профсоюза себе дороже. У нас есть друзья из других профсоюзов — „Конфедерации Труда России“ и находящаяся в нем „Университетская солидарность“. Мы всегда можем обратиться к ним за юридической помощью, если на нас будут давить. Даже вынесение выговора члену профсоюза, профкома или председателю, может спровоцировать разбирательство в суде с нашей стороны. Я за это не переживаю».

Член профсоюза Кирилл тоже настроен оптимистично: «Мы ничего плохого не делаем. Я думаю, у нас все будет хорошо. Даже если мы развалимся через месяц, это будет полезный опыт».