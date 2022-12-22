Первые успехи забастовки курьеров

20 декабря началась забастовка работников службы доставки Яндекс-Еда с требованием человеческих зарплат и отмены штрафов. Несмотря на то, что забастовка была не очень хорошо подготовлена, а ситуация осложнилась конфликтом между руководством профсоюза и активистами Революционной Рабочей Партии (РРП), пытавшихся продвигать свой собственный план действий без согласования с большинством профсоюза, забастовка развивается успешно.

Газета «КоммерсантЪ» сообщает, что: в забастовке может принять участие около 600 курьеров. В Москве и Санкт-Петербурге рабочие слоты пустуют даже несмотря на колоссальные бонусы от Яндекса. Корпорация начала информационную войну против забастовки, закупая посты в популярных Телеграм-каналах (например, Mash). Пытались подкупить Ateo Breaking, но не вышло. Яндекс может нанимать ботов и троллей, изображающих из себя курьеров, критикующих забастовку.

Яндекс всеми силами пытается сделать вид, что никакой забастовки курьеров нет — ради этой цели они пачками скупают публикации в СМИ. Так, на Telegram-канале Baza не только «опровергли слухи о забастовке», но и написали о «рекордных зарплатах курьеров»: дескать, никто из курьеров не только не бастует, но и помыслить о таком не может. А «журналисты» из Mash сообщают о «жужжащих как пчёлки» курьерах, которые выходят на заказы «даже чаще, чем неделю назад» и констатируют: «дальше соцсетей бунт не распространился».

Впрочем, попытки Яндекса сохранить свою репутацию выглядят смешно и глупо — особенно после того, как авторы ТГ-канала Ateo, отказавшиеся публиковать заказуху, выложили свою переписку с представителем компании. Вероятно, Яндексу было бы правильнее прислушиваться к требованиям своих работников, и создать такие условия труда, при которых курьеры действительно не задумывались бы о забастовках.

Похоже, что у Яндекса действительно наблюдаются серьезные проблемы с кадрами — на фоне забастовки, проводимой профсоюзом «Курьер», компания начала массовую рассылку таких вот sms с предложением устраиваться к ним на работу. Особенно умиляет обещанная зарплата — до 150 тысяч рублей в месяц.

Вероятно, это своеобразная (и отчаянная) попытка срочно найти штрейкбрехеров — но даже учитывая это, не очень понятно, зачем было настолько завышать зарплату в объявлении. Курьеры получают, в лучшем случае, 30-50 тысяч рублей в месяц, и даже если такими методами Яндекс наберет какое-то количество людей — до них тоже быстро дойдет, что заявленная зарплата, мягко говоря, не соответствует действительности.

Курьеры сообщают о повышенных тарифах, а приложение Яндекса признает: заказов в разы больше, чем курьеров. К забастовке подключились Чебоксары, Воронеж и Краснодар. Профсоюз призывает работников отменять слоты 20-25 декабря, собираться вместе и записывать видеообращения. Клиенты служб доставки могут поддержать курьеров, ставя низкие оценки приложениям Яндекс.Еда и Delivery Club. Забастовка набирает обороты.

Разумеется, не все курьеры бастуют. Но среди них разворачивается профсоюзная агитация, «На самом деле, это не так уж и сложно, — объясняют активисты. — Курьеры очень позитивные люди и хорошо идут на контакт, интересуются забастовкой и профсоюзом Курьер. Некоторые из них уже слышали о них, другие — нет. Наша задача в таком случае — объяснить цели и задачи забастовки и что такое профсоюз. Даже если курьер не хочет бастовать (а такое бывает редко), он не реагирует негативно, а просто не берет листовку. За несколько часов мы проагитировали более ста курьеров, очень помогает опыт агитации на выборах»

В листовке профсоюза есть текст на кыргызском и узбекском языках. Таджикского не хватает, но это не фатально. Распространение информации работает как снежный ком.

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По материалам ТГ-канала https://t.me/rsd_tg