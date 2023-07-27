Обращение редакции Рабкора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Как вы наверное все знаете, Борису Кагарлицкому вменяют ч.2 ст.205.2 УК РФ. Оправдание терроризма. В связи с этим редакция выступает с заявлением и выражает солидарность с нашим главным редактором, а также со всеми нашими товарищами, у которых проходили обыски и допросы:

– Александром Арчаговым (на данный момент отпущен)

– Редактором тг канала и группы вк Артёмом (на данный момент отпущен)

– сотрудником студии Рабкора Валерием (на данный момент отпущен)

Также мы выражаем поддержку и солидарность со всеми близкими и родными Бориса Юльевича.

Борис не только левый интеллектуал и учёный с мировым именем, но и марксист, добывавший свои знания в том числе на полях классовых войн, был советским левым диссидентом и теперь может стать политзаключённым в путинской России. Он является частью мирового социалистического движения, воспитал не одно поколение марксистов и продолжает уже долгие годы оставаться верным своим принципам.

Кагарлицкий не может сидеть в тюрьме, ибо в 2023 году политика не может и не должна являться преступлением. Мы выступаем категорически против его задержания.

Мы же продолжаем работать. Рабкор – это далеко не только Борис Кагарлицкий. Это и текстовый сайт с редакторами и админами, ведущие ютуб канала и те, кто работают за кадром. Самое главное, что наша команда сейчас может сделать для БЮ это сохранить Рабкор и сделать его центральным элементом международной кампании солидарности за освобождение Кагарлицкого.

Мы призываем все левые социалистические движения к солидарности и освещению данной ситуации.

Мы также объявляем сбор средств на помощь Борису Кагарлицкому и организацию кампании в его поддержку.

Реквизиты:

2200700600473069 – Тинькофф

5269880012324208 – Фридом банк (для иностранных переводов) (Kagarlitskaya Kseniia)

Наша сила в Солидарности!

Свободу Борису Кагарлицкому!