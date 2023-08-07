Рабкору нужны ваши статьи!
Друзья, товарищи!
Журнал «Рабкор» всегда был и будет площадкой для политической дискуссии и дебатов, местом, где следуют принципам свободы слова, солидарности, гуманизма и научного просвещения! Однако, в связи с текущей, непростой для нас ситуацией журнал остро нуждается в новых материалах. Мы призываем постоянных авторов продолжить сотрудничество, а также ищем новых авторов.
Присылайте ваши статьи на электронный адрес «Рабкора» rabkor.solidarity@gmail.com
или через бот-обращение: @rabkor_articles_bot
Требования для статей:
-Размер статьи от 5000 символов (с пробелами).
-Не забывайте, что мы находимся в России и соблюдаем законодательство РФ, поэтому материалы, нарушающие его, могут быть отклонены.
-Мы считаем, что русский язык достаточно богат, чтобы выразить любую мысль, не прибегая к ненормативной лексике.
-Не разжигать ненависть или вражду на какой бы то ни было почве. Будьте вежливы, уважайте других людей и человеческое достоинство.
Рабкор продолжает работать и развиваться, несмотря на невзгоды! Мы предоставляем возможность высказаться тем, кому есть что сказать, кто не может и не хочет молчать.
Пусть все битвы будут происходить в формате обмена мнениями, аргументами и фактами!
P.S. В связи с арестом главного редактора журнала Бориса Кагарлицкого мы ведем сбор средств и пожертвований для помощи Борису и продолжения функционирования «Рабкора».
Реквизиты:
2200700600473069 – Тинькофф
5269880012324208 – Фридом банк (для иностранных переводов) (Kagarlitskaya Kseniia)
Также, можно отправить через Donation Alerts
Также, и имеется патреон