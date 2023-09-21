Борис Кагарлицкий остается в СИЗО еще на два месяца

Такое решение было принято на заседании по мере пресечения.

Конечно, подобные репрессивные меры не являются новостью, но они не должны подавлять нашу волю и заставлять нас опускать руки. Поэтому, сегодня мы хотим призвать вас присоединиться к нашей кампании поддержки и требовать освобождения Бориса Кагарлицкого.

Это человек, который много лет вносил огромный вклад в политическую и социологическую мысль, а сейчас он нуждается в нашей помощи.

Распространите эту информацию везде: в социальных сетях, в разговорах с коллегами и товарищами. Создадим волну солидарности, чтобы наши требования были услышаны и чтобы Борису Кагарлицкому было возвращено его право на свободу!

Ссылки на ресурсы кампании солидарности, инструкции по написанию писем и способы поучаствовать своим пожертвованиями — здесь