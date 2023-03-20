Дайджест новостей 20 марта
[В мире]
Bloomberg назвал страну с самыми высокими ценами на лук
Белоруссия отменила запрет на вывоз продуктов в Польшу, Литву и Латвию
В Зимбабве построят новую столицу специально для богатых
Лукашенко посетил Зимбабве с официальнм визитом
ФРС повысила ставку до 4,5%-4,75%
От Apple, Google и Tesla потребовали денег для детей шахтеров
В Иране представлена подземная авиабаза ВВС
[Внешняя политика]
Избранный президент Чехии собрался поехать на Украину
31 января Сергей Лавров поручил от глав МИД Египта послание Энтони Блинкена с призывом «прекратить и уйти»
Абрамович передаст в помощь Украине историческую сумму в 2, миллиарда фунтов стерлингов
В странах СНГ нашли торговые «аномалии»
1 февраля Кремль назвал главную цель России в настоящий момент
1 февраля Матвиенко заявило о готовности к переговорам с Украиной без условий
1 февраля ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области
[Внутренняя политика]
Правительство упрощает расходование ФНБ
Стрелков призвал не пускать Пригожина в публичное пространство
Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках
Депутат Госдумы предложил дать уехавшим россиянам готовый бизнес, чтобы их вернуть
Минфин увеличит почти вдвое продажи валюты по бюджетному правилу
1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости расселения жителей пограничных с Украиной регионов
Депутат Госдумы предложил заместить мобилизованных ценных работников безработными
[Экономика]
Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»
«Ростелеком» планирует купить «Мегафон»
Автоконцерн Hyundai может возобновить работу петербургского завода
В Минэкономразвития назвали курс рубля в 70 рублей за 1 доллар балансовым для экономики РФ
В России резко вросло число компаний под санкциями
О санкциях против российской микроэкономики
Ведет ли рост зарплат к всплеску инфляции?
[Общество]
Россия вымирает со скоростью 1,5 тысячи человек в день
Тагильская пенсионерка торговала героином, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам
Что известно об уголовном деле в отношении Сергея Фургала
6 февраля в Екатеринбурге запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ
На рынке труда наблюдается кадровый голод
Россияне назвали размер идеальной зарплаты
В Свердловской области полиция задержала бывшего журналиста Znak.com