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Дайджест новостей 20 марта

 

Дайджест новостей 20 марта

 

[В мире]

 

Bloomberg назвал страну с самыми высокими ценами на лук

 

Белоруссия отменила запрет на вывоз продуктов в Польшу, Литву и Латвию

 

В Зимбабве построят новую столицу специально для богатых

 

Лукашенко посетил Зимбабве с официальнм визитом

 

ФРС повысила ставку до 4,5%-4,75%

 

От Apple, Google и Tesla потребовали денег для детей шахтеров

 

В Иране представлена подземная авиабаза ВВС

 

[Внешняя политика]

 

Избранный президент Чехии собрался поехать на Украину

 

31 января Сергей Лавров поручил от глав МИД Египта послание Энтони Блинкена с призывом «прекратить и уйти»

 

Абрамович передаст в помощь Украине историческую сумму в 2, миллиарда фунтов стерлингов

 

В странах СНГ нашли торговые «аномалии»

 

1 февраля Кремль назвал главную цель России в настоящий момент

 

1 февраля Матвиенко заявило о готовности к переговорам с Украиной без условий

 

1 февраля ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство упрощает расходование ФНБ

 

Стрелков призвал не пускать Пригожина в публичное пространство

 

Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

 

Депутат Госдумы предложил дать уехавшим россиянам готовый бизнес, чтобы их вернуть

 

Минфин увеличит почти вдвое продажи валюты по бюджетному правилу

 

1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости расселения жителей пограничных с Украиной регионов

 

Депутат Госдумы предложил заместить мобилизованных ценных работников безработными

 

[Экономика]

 

Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

 

«Ростелеком» планирует купить «Мегафон»

 

Автоконцерн Hyundai может возобновить работу петербургского завода

 

В Минэкономразвития назвали курс рубля в 70 рублей за 1 доллар балансовым для экономики РФ

 

В России резко вросло число компаний под санкциями

 

О санкциях против российской микроэкономики

 

Ведет ли рост зарплат к всплеску инфляции?

 

[Общество]

 

Россия вымирает со скоростью 1,5 тысячи человек в день

 

Тагильская пенсионерка торговала героином, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам

 

Что известно об уголовном деле в отношении Сергея Фургала

 

6 февраля в Екатеринбурге запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ

 

На рынке труда наблюдается кадровый голод

 

Россияне назвали размер идеальной зарплаты

 

В Свердловской области полиция задержала бывшего журналиста Znak.com

Рабкор.ру
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20-3-2023 События, , 69
Руководство Венесуэлы торгуется с США по поводу санкций и выборов
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