Над компартией Венесуэлы нависла угроза

Отношения между правительством Николаса Мадуро и одним из его традиционных союзников, Коммунистической партией Венесуэлы (PCV) сильно ухудшились. Для венесуэльской компартии, одной из старейших политических партий в стране, это может закончится сменой руководства или даже приостановкой деятельности.

Уже несколько месяцев между депутатами-коммунистами и руководством Национальной ассамблеи (венесуэльский парламент) происходят столкновения. Представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) обвинили компартию в сговоре с оппозицией и США с целью «ослабления революции». В свою очередь Коммунистическая партия объясняет свое дистанцирование от чавизма тем, что правительство Мадуро от антиимпериалистической политики национализации стратегических секторов, борьбы с крупной собственностью и защиты социальных и трудовых прав перешло к неолиберальной экономической программе приватизации, либерализации цен, возвращению земли землевладельцам, дерегулированию труда и демонтажу социальных завоеваний. Компартия недавно поддержала масштабные протесты рабочих в Венесуэле, которые требовали от правительства достойную заработную плату и это, конечно, сильно раздражает правящую партию.

«Противоречия между коммунистами и чавистами назревали давно и сейчас находятся в максимальной точке напряженности, – сказал Пинче Пончо ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, автор канала «Латиноамериканские горизонты» Андрей Пятаков. – Это явно тенденция к тому, что Единая социалистическая партия Венесуэлы в идеале хочет выстроить однопартийную систему, то есть, в Венесуэла будет многопартийной де-юре, но однопартийной де-факто, поскольку идет замена руководства многих партий сторонниками PSUV, которая хочет подмять под себя левую оппозицию, и шансы, что у правящей партии это получится, довольно высоки, так как протестный потенциал венесуэльского общества сейчас низок».

PCV вместе с Patria Para Todos, движением Tupamaro и другими левыми организациями участвовала в создании Polo Patriótico в 1999 году, политического и избирательного альянса, созданного Уго Чавесом. Однако в 2006 году, когда Чавес создал PSUV, куда должны были войти все левые силы, коммунисты отказались это сделать. Впрочем, довольно долгое время они были в основном лояльны чавизму.

Источник: https://t.me/pincheponchito