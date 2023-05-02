В Новосибирске прошёл антивоенныймитинг левых сил

Акция организована группой активистов «Красный поворот» (бывшими членами партии РКРП, которые вышли из неё после 24 февраля 2022 г.) и, на удивление, согласована с местной администрацией. В Гайд-парке на отшибе, но мэр города Анатолий Локоть дал разрешение на проведение мероприятия.

Позиция организаторов изложена в лозунгах на листовках и афишах к акции: «Мир – народам! Да – братству рабочих! Нет – фашизму! Нет – капитализму! Никакой войны, кроме классовой! Нет — политическому террору!»

На прямую связь с Новосибирском во время акции вышел левый эмигрант из Франции Эльмар Рустамов, чтобы поздравить россиян с международным днём солидарности трудящихся.

Обошлось без задержаний.

Трансляция с места событий: https://www.youtube.com/live/HU0Mb9NGTHA?feature=share