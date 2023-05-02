Беседа на тему: Формы социально-трудового протеста в современной России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРОТЕСТА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
5 МАЯ (пятница) в 19.00
докладчик: доцент А.В. Очкина
Беседа проводится в онлайн-формате
План доклада:
I.
- Общая характеристика состояния трудящихся в современной России:
- Низкий уровень политизации и социально-классовой солидарности.
- Слабость независимых профсоюзов. Отсутствие массового рабочего движения. Локальность забастовочной борьбы.
- Системный кризис социального государства и «ползучее» сокращение социальных прав населения.
II.
- Социальные протесты в России XXI века:
- Специфика и формы защиты социально-трудовых прав в 2010-2020-х годах.
- Социально-трудовые протесты как реакция трудящихся на отдельные факты социальной несправедливости.
- Примеры массовых кампаний:
а) протест против монетизации льгот;
б) забастовки «дальнобойщиков»;
в) профсоюзные протесты в автомобильной промышленности;
г) выступления против повышения пенсионного возраста и т. д.
- Особенности трудового протеста в социальной сфере общественного производства.
- Протесты медиков по поводу «ковидных» выплат.
- Особенности борьбы за права трудящихся в условиях платформенной занятости. Протесты платформенных занятых, таксистов и курьеров.
III.
Перспективы трудового протеста в современной России. Перспективы солидарности трудящихся классов.
Сведения о докладчике:
Очкина Анна Владимировна – кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского; заместитель председателя редакционного совета журнала «Левая политика»; автор более 60 публикаций по социально-экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе соавтор книг «Состояние и тенденции развития российского профсоюзного движения» и «БРИКС и социальное партнерство с позиции организаций гражданского общества» (на английском и португальском языках).
Ссылка для регистрации на беседу:
https://muss-event.timepad.ru/event/2409104/
Просьба регистрироваться до вечера 4 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)
E’mail: muss-96@yandex.ru
Telegram: https://t.me/muss_su