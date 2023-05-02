Беседа на тему: Формы социально-трудового протеста в современной России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРОТЕСТА

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

5 МАЯ (пятница) в 19.00

докладчик: доцент А.В. Очкина

Беседа проводится в онлайн-формате

План доклада:



I.

Общая характеристика состояния трудящихся в современной России: Низкий уровень политизации и социально-классовой солидарности. Слабость независимых профсоюзов. Отсутствие массового рабочего движения. Локальность забастовочной борьбы. Системный кризис социального государства и «ползучее» сокращение социальных прав населения.

II.

Социальные протесты в России XXI века: Специфика и формы защиты социально-трудовых прав в 2010-2020-х годах. Социально-трудовые протесты как реакция трудящихся на отдельные факты социальной несправедливости. Примеры массовых кампаний:

а) протест против монетизации льгот;

б) забастовки «дальнобойщиков»;

в) профсоюзные протесты в автомобильной промышленности;

г) выступления против повышения пенсионного возраста и т. д.

Особенности трудового протеста в социальной сфере общественного производства. Протесты медиков по поводу «ковидных» выплат. Особенности борьбы за права трудящихся в условиях платформенной занятости. Протесты платформенных занятых, таксистов и курьеров.

III.

Перспективы трудового протеста в современной России. Перспективы солидарности трудящихся классов.

Сведения о докладчике:

Очкина Анна Владимировна – кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского; заместитель председателя редакционного совета журнала «Левая политика»; автор более 60 публикаций по социально-экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе соавтор книг «Состояние и тенденции развития российского профсоюзного движения» и «БРИКС и социальное партнерство с позиции организаций гражданского общества» (на английском и португальском языках).

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2409104/

Просьба регистрироваться до вечера 4 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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