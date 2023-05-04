Дайджест новостей на 4 мая
[В мире]
В Испании компанию оштрафовали за увольнение электрика, который выпивал за работой
[Внешняя политика]
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации
МИД КНР заявил, что проведение объективного, беспристрастного и профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» критически важно
[Внутренняя политика]
Ирина Яровая возглавила рабочую группу депутатов, которая будет разрабатывать идеи о том, как запретить иноагентам и уехавшим артистам получать доход в России
Первоначальная постановка на учет будет возможна без личной явки в военкомат
В Минобороны пообещали не делать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам
[Экономика]
ЦБ призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян
Производители электроники пожаловались на проблемы с льготными кредитами
Глава итальянской ассоциации заявил об отсутствии планов компаний уходить из России
[Общество]
В Москве вынесли приговор двум сибирякам, Антону Жучкову и Владимиру Сергееву, которые хотели поджечь автозак на митинге в центре Москвы в марте 2022 года
Суд арестовал экс-замминстра культуры Ольгу Ярилову
Литрес обманом заставил авторов текстов с упоминанием ЛГБТ пометить себя
[Происшествия]
22 апреля обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
[Протесты]
3 апреля британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада