Главная Рубрики События 2023 Май 04 Дайджест новостей на 4 мая

Дайджест новостей на 4 мая

 

Дайджест новостей на 4 мая

 

[В мире]

 

В Испании компанию оштрафовали за увольнение электрика, который выпивал за работой

 

[Внешняя политика]

 

«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран

 

В Кремле заявили, что Китай имеет право реагировать на провокации

 

МИД КНР заявил, что проведение объективного, беспристрастного и профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» критически важно

 

[Внутренняя политика]

 

Ирина Яровая возглавила рабочую группу депутатов, которая будет разрабатывать идеи о том, как запретить иноагентам и уехавшим артистам получать доход в России

 

Первоначальная постановка на учет будет возможна без личной явки в военкомат

 

В Минобороны пообещали не делать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам

 

[Экономика]

 

ЦБ призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

 

Производители электроники пожаловались на проблемы с льготными кредитами

 

Глава итальянской ассоциации заявил об отсутствии планов компаний уходить из России

 

[Общество]

 

В Москве вынесли приговор двум сибирякам, Антону Жучкову и Владимиру Сергееву, которые хотели поджечь автозак на митинге в центре Москвы в марте 2022 года

 

Суд арестовал экс-замминстра культуры Ольгу Ярилову

 

Литрес обманом заставил авторов текстов с упоминанием ЛГБТ пометить себя

 

[Происшествия]

 

22 апреля обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

 

[Протесты]

 

3 апреля британские учителя отвергли оскорбительный план властей по повышению оклада

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4-5-2023 События, , 20
Беседа на тему: Формы социально-трудового протеста в современной России
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