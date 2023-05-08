Дайджест новостей на 8 мая
[В мире]
Аргентина может стать членом БРИКС
В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее
В США резко выросло число нарушений в сфере детского труда
Индийский банкир назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире»
[Внешняя политика]
В РФ появится информационная лента о развитии российско-китайских отношений
Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз
Глава МИД Китая рассказал о консенсусах, достигнутых на второй неформальной встрече глав МИД Китая, России, Пакистана и Ирана по афганской проблеме
Глава МИД КНР заявил, что Китай стремиться вместе с Россией поддержать двусторонние отношения на высоком уровне
[Внутренняя политика]
Комиссия Госдумы предложила запретить имущественную поддержку иноагентов
Депутаты подготовили закон о конфискации наличных у россиян сверх 1 млн рублей
Минфин исключил введение декларирования наличных свыше миллиона рублей
В России могут разрешить фирмы-матрешки
[Экономика]
Крупнотоннажные полимеры на российском рынке активно дорожают
Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей
Металлурги допустили технологический разрыв с западными компаниями
В Россию пришел китайский автомобильный дилеp Meilin Auto
[Общество]
Интернет обошел телевидение по суточному охвату в России
За что Роскомнадзор блокирует блогеров на Twitch и в Telegram
23 апреля умер депутат Госдумы из списка Forbes
23 апреля умер депутат Госдумы Джанибек Узденов