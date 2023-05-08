Главная Рубрики События 2023 Май 08 Дайджест новостей на 8 мая

Дайджест новостей на 8 мая

 

Дайджест новостей на 8 мая

 

[В мире]

 

Аргентина может стать членом БРИКС

 

В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее

 

В США резко выросло число нарушений в сфере детского труда

 

Индийский банкир назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире»

 

[Внешняя политика]

 

В РФ появится информационная лента о развитии российско-китайских отношений

 

Российские дипмиссии в Китае выдали более 50 тысяч виз

 

Глава МИД Китая рассказал о консенсусах, достигнутых на второй неформальной встрече глав МИД Китая, России, Пакистана и Ирана по афганской проблеме

 

Глава МИД КНР заявил, что Китай стремиться вместе с Россией поддержать двусторонние отношения на высоком уровне

 

[Внутренняя политика]

 

Комиссия Госдумы предложила запретить имущественную поддержку иноагентов

 

Депутаты подготовили закон о конфискации наличных у россиян сверх 1 млн рублей

 

Минфин исключил введение декларирования наличных свыше миллиона рублей

 

В России могут разрешить фирмы-матрешки

 

[Экономика]

 

Крупнотоннажные полимеры на российском рынке активно дорожают

 

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

 

Металлурги допустили технологический разрыв с западными компаниями

 

В Россию пришел китайский автомобильный дилеp Meilin Auto

 

[Общество]

 

Интернет обошел телевидение по суточному охвату в России

 

За что Роскомнадзор блокирует блогеров на Twitch и в Telegram

 

23 апреля умер депутат Госдумы из списка Forbes

 

23 апреля умер депутат Госдумы Джанибек Узденов

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8-5-2023 События, , 5
Дайджест новостей на 4 маяБеседа на тему: Самоотрицание капитализма внутри капитализма
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