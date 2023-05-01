Дайджест новостей на 1 мая
[В мире]
Алиев предложил армянам в Карабахе или уехать, или принять гражданство Азербайджана
В Казахстане появится четерыхдневная рабочая неделя
В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы
Мировые расходы на оборону стали рекордными за восемь лет
[Внешняя политика]
Медведев уверен, что Украина никому не нужна и поэтому она исчезнет
Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки
В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками
Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии от РФ нужны гарантии защиты «как собственной территории»
[Внутренняя политика]
Власти Екатеринбурге анонсировали подорожание проезда в общественном транспорте
Игоря Гиркина-Стрелкова потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ
В Госдуме внесли поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за терроризм
Путин подписал закон об электронных повестках
[Экономика]
Операторы связи заявил о риске роста тарифов из-за цен на электричество
«Газпром» предлагает начать либерализацию цен на газ
Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал
«Яндекс» выкупил долю американской Uber в совместном бизнесе
[Общество]
Уральского активиста Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма
В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию
В Волгограде отменена первомайская демонстрация
Традиционное шествие «Бессмертного полка» отменено в этом году