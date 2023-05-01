Главная Рубрики События 2023 Май 01 Дайджест новостей на 1 мая

Дайджест новостей на 1 мая

 

Дайджест новостей на 1 мая

 

[В мире]

 

Алиев предложил армянам в Карабахе или уехать, или принять гражданство Азербайджана

 

В Казахстане появится четерыхдневная рабочая неделя

 

В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы

 

Мировые расходы на оборону стали рекордными за восемь лет

 

[Внешняя политика]

 

Медведев уверен, что Украина никому не нужна и поэтому она исчезнет

 

Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

 

В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками

 

Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии от РФ нужны гарантии защиты «как собственной территории»

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Екатеринбурге анонсировали подорожание проезда в общественном транспорте

 

Игоря Гиркина-Стрелкова потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ

 

В Госдуме внесли поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за терроризм

 

Путин подписал закон об электронных повестках

 

[Экономика]

 

Операторы связи заявил о риске роста тарифов из-за цен на электричество

 

«Газпром» предлагает начать либерализацию цен на газ

 

Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал

 

«Яндекс» выкупил долю американской Uber в совместном бизнесе

 

[Общество]

 

Уральского активиста Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

 

В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию

 

В Волгограде отменена первомайская демонстрация

 

Традиционное шествие «Бессмертного полка» отменено в этом году

Рабкор.ру
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1-5-2023 События, , 95
Кинопоказ 4 мая: Из лучших фильмов европейского кино 1913-1914 гг.Над компартией Венесуэлы нависла угроза
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