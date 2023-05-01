Кинопоказ 4 мая: Из лучших фильмов европейского кино 1913-1914 гг.

Кинопоказ

Из лучших фильмов европейского кино 1913-1914 гг.

Совместно с киноклубом «От истоков»

4 мая, в 19.00, в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

Вступительное слово В.Н. Сачкова

Искрометная комедия гениальных супругов – Урбана Гада и Асты Нильсен, антивоенная драма классика бельгийского кино Альфреда Машена и одна из первых лучших лент испанского кино…

Программа показа

«Банда Запаты / Zapatas Bande» (1914, Германия, реж. У. Гад, гл. роль А. Ниль-сен) 0:41

«Будь проклята война / Maudite soit la guerre» (1914, Бельгия, реж. А. Машен) 0:50

«Союз, который благословляет бог / Unión que Dios bendice» (1913, Испания, реж. Х. Понс и Хирбау) 0:44