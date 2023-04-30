Беседа на тему: Самоотрицание капитализма внутри капитализма

Молодежный университет современного социализма

и марксистская кружковая организация «Вектор» проводят беседу на тему:

САМООТРИЦАНИЕ КАПИТАЛИЗМА ВНУТРИ КАПИТАЛИЗМА

(из цикла: «От «Капитала» Карла Маркса

к анатомии капитализма XXI века»)

3 МАЯ (среда) в 19.15

докладчик: проф. А.В. Бузгалин

Беседа проводится в онлайн-формате

Сведения о докладчике:

Бузгалин Александр Владимирович – доктор экономических наук, заслуженный профессор кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; директор Института социоэкономики Московского Финансово-Юридического университета; главный редактор журнала «Альтернативы»; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Белая ворона», «Переходная экономика», «По ту сторону царства необходимости», «Ренессанс социализма», «Анти-Поппер», «Глобальный капитал» (в соавторстве) и др.

Для участия в лекциях в качестве слушателя с возможностью задавать вопросы необходимо зарегистрироваться по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdAD-GCC57y0dzUAT9AOsPZGAdM5Ip4NkzjB0CnKEbrK9QQ/viewform?usp=sf_link

Просьба регистрироваться до 16.00 3 мая!

Зарегистрировавшимся (сейчас или ранее) участникам будет выслана ссылка на «Zoom». Повторной регистрации не требуется.

Лекции так же будут транслироваться онлайн на сайте www.alternativy.ru

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mails: muss-96@yandex.ru, lec_poltec@mail.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su