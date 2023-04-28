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Дайджест новостей на 27 апреля

 

Дайджест новостей на 27 апреля

 

[В мире]

 

США готовят санкции против окружения Орбана

 

Южная Корея будет ежемесячно платить по 490 долларов затворникам-хикикомори

 

11 апреля оппозиция Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции

 

МИД КНР призвал страны «Большой семерки» безоговорочно придерживаться принципа единого Китая

 

[Внешняя политика]

 

Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках

 

В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией

 

СМИ узнали об утечке секретных документов США об украинском наступлении

 

Путин распорядился провести весной 2024 года Всемирный фестиваль молодежи

 

Мишустин рассказал о проекте по увеличению поставок зерна в Китай

 

Интервью посла КНР газете «Известия»

 

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

 

[Внутренняя политика]

 

Глава ВТБ предложил новый этап приватизации

 

Президент РФ предложил правительству и ЦБ оценить работу ограничений на движение капитала

 

Глава Минцифры сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить

 

Песков заявил, что законопроект об электронных повестках должен упорядочить призыв, с мобилизацией он не связан

 

Депутат Нилов предложил ввести военный налог в размере 3% от доходов на нужды армии

 

В Думе заявили, что сейчас мобилизация в России не планируется

 

Минцифры предложило приравнять цифровой паспорт к его оригиналу

 

[Экономика]

 

Банк России оценил итоги девальвации после кризисного года

 

«Сбер» выявил всплеск конвертации вкладов в валюте из-за ослабления рубля

 

Минтранс спрогнозировал рост стоимости авиабилетов на 15-30%

 

[Общество]

 

В отношении Ксении Собчак не стали возбуждать дело о фейках

 

Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе

 

Кара-Мурзу (объявлен иностранным агентом в РФ) приговорили к 25 годам колонии

 

Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана

 

Офицер Генштаба получил приговор за стиральную машину Bosch

 

[Происшествия]

 

Свердловская область заняла пятое место в стране по площади действующих лесных пожаров

 

[Протесты]

 

29 марта работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду

 

29 марта в Праге прошел митинг против повышения пенсионного возраста

 

1 апреля в Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации

 

[Пенсии]

 

Социальные пенсии в России проиндексировали на 3,3 процента с 1 апреля

 

Госдума в первом чтении одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям

 

Счетная палата заявила о профиците бюджета Пенсионного фонда

 

[Культура]

 

Две аллегорические скульптуры работы Ивана Витали, некогда украшавшие въезд в Императорский воспитательный дом на Москворецкой набережной, реставрируют «открытым методом»

 

Картина Пита Мондриана висела вверх ногами или все же нет?

 

Рабкор.ру
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28-4-2023 События, , 84
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