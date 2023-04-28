Дайджест новостей на 27 апреля
[В мире]
США готовят санкции против окружения Орбана
Южная Корея будет ежемесячно платить по 490 долларов затворникам-хикикомори
11 апреля оппозиция Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции
МИД КНР призвал страны «Большой семерки» безоговорочно придерживаться принципа единого Китая
[Внешняя политика]
Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в грузоперевозках
В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией
СМИ узнали об утечке секретных документов США об украинском наступлении
Путин распорядился провести весной 2024 года Всемирный фестиваль молодежи
Мишустин рассказал о проекте по увеличению поставок зерна в Китай
Интервью посла КНР газете «Известия»
Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине
[Внутренняя политика]
Глава ВТБ предложил новый этап приватизации
Президент РФ предложил правительству и ЦБ оценить работу ограничений на движение капитала
Глава Минцифры сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить
Песков заявил, что законопроект об электронных повестках должен упорядочить призыв, с мобилизацией он не связан
Депутат Нилов предложил ввести военный налог в размере 3% от доходов на нужды армии
В Думе заявили, что сейчас мобилизация в России не планируется
Минцифры предложило приравнять цифровой паспорт к его оригиналу
[Экономика]
Банк России оценил итоги девальвации после кризисного года
«Сбер» выявил всплеск конвертации вкладов в валюте из-за ослабления рубля
Минтранс спрогнозировал рост стоимости авиабилетов на 15-30%
[Общество]
В отношении Ксении Собчак не стали возбуждать дело о фейках
Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе
Кара-Мурзу (объявлен иностранным агентом в РФ) приговорили к 25 годам колонии
Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана
Офицер Генштаба получил приговор за стиральную машину Bosch
[Происшествия]
Свердловская область заняла пятое место в стране по площади действующих лесных пожаров
[Протесты]
29 марта работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду
29 марта в Праге прошел митинг против повышения пенсионного возраста
1 апреля в Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации
[Пенсии]
Социальные пенсии в России проиндексировали на 3,3 процента с 1 апреля
Госдума в первом чтении одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям
Счетная палата заявила о профиците бюджета Пенсионного фонда
[Культура]
Две аллегорические скульптуры работы Ивана Витали, некогда украшавшие въезд в Императорский воспитательный дом на Москворецкой набережной, реставрируют «открытым методом»
Картина Пита Мондриана висела вверх ногами или все же нет?