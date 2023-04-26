Беседа на тему: про-Кремлевские политические организации

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ПРО-КРЕМЛЕВСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

28 АПРЕЛЯ (пятница) в 19.00

докладчик: к. и. н. С.А. Чарный

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

План доклада:

Попытки создания массовых движений, ориентированных на власть, «сверху» и «снизу» в 2000-2010-е годы. Полная деидеологизированность про-Кремлевских движений – причина их нежизнеспособности. Попытки выстраивания идентичности на противостоянии абстрактным «врагам» и апроприации некоторых популярных среди оппозиции лозунгов (вроде «Слава России!»). Cудьба провластных организаций: превращение в придаток правящей партии одних («Общероссийский народный фронт»), распад и исчезновение других после прекращения их финансирования («Наши» и связанные с ними объединения).

Сведения о докладчике:

Чарный Семён Александрович – кандидат исторических наук, старший архивист Федерации еврейских организаций и общин «Ваад»; автор многих научных и публицистических публикаций по новейшей истории, современной политике, ксенофобии и правому радикализму, в том числе книг: «Тайны октября 1993. Кремль против Белого дома», «Белая книга нацизма» (в соавторстве).

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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