Беседа на тему: Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости

Молодежный университет современного социализма

и марксистская кружковая организация «Вектор» проводят беседу на тему:

ПРИБЫЛЬ КАК ПРЕВРАЩЕННАЯ ФОРМА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

(из цикла: «От «Капитала» Карла Маркса

к анатомии капитализма XXI века»)

26 АПРЕЛЯ (среда) в 19.15

докладчик: проф. А.И. Колганов

Беседа проводится в онлайн-формате

Сведения о докладчике:

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии и заведующий лабораторией сравнительных исследований социально-экономических систем Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Путь к социализму: трагедия и подвиг», «Коллективная собственность и коллективное предпринимательство», «Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем», «Что такое социализм? Марксистская версия», «Путь к социализму. Пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки»», «Глобальный капитал» (в соавторстве), «Сталин и распад СССР» (в соавторстве) и др., а также фантастических романов: «Жернова истории», «Ветер перемен» и др.; участник коллективного историко-фантастического проекта «Федор Вихрев».

Для участия в лекциях в качестве слушателя с возможностью задавать вопросы необходимо зарегистрироваться по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdAD-GCC57y0dzUAT9AOsPZGAdM5Ip4NkzjB0CnKEbrK9QQ/viewform?usp=sf_link

Просьба регистрироваться до 16.00 26 апреля!

Зарегистрировавшимся (сейчас или ранее) участникам будет выслана ссылка на «Zoom». Повторной регистрации не требуется.

Лекции так же будут транслироваться онлайн на сайте www.alternativy.ru

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mails: muss-96@yandex.ru, lec_poltec@mail.ru

http://muss.su/

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