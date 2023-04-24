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Дайджест новостей на 24 апреля

 

Дайджест новостей на 24 апреля

 

[В мире]

 

McDonald’s готовится к сокращениям, поэтому временно закроет офисы в США

 

30 марта парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса

 

Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов

 

МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос не связан с демократией

 

Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня

 

Китайский сектор по производству литий-ионных батарей продемонстрировал рост в январе-феврале 2023 года

 

Внешнеторговый оборот Китая в январе-марте вырос на 4,8%

 

[Внешняя политика]

 

ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

 

Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальск вырос в 5 раз

 

«Теневой флот» России для перевозки нефти погнали из Европы

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях

 

Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе

 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что международная система прав человека рухнула

 

Из России вышлют эстонского дипломата

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных

 

6 апреля Силуанов объяснил причины роста курса доллара

 

Путин повысил возраст назначения принудительных работ

 

Министр экономического развития предложил привлекать «мамочек» в малый бизнес

 

Прокурор попросил суд посадить оппозиционера Владимира Кара-Мурзу на 2 лет по делу о госизмене

 

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вэйпов

 

Путин подписал закон об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

 

[Экономика]

 

ВТБ раскрыл отчетность за 2022 год

 

Совкомбанк оценил результат эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

 

На предприятиях Свердловской области наблюдается дефицит сотрудников

 

Продажи чипов в мире рухнули на 20%

 

Раскрыт объем нераспроданного строящегося жилья в России

 

Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

 

МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России

 

[Общество]

 

Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера

 

Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда

 

За год в России число людей, у которых впервые выявили рак, превысило миллион

 

Под Екатеринбургом заметили агитаторов ЧВК «Вагнер», вербующих по домам

 

Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян

 

Участники отрасли раскритиковали проект ФСБ о передаче данных пассажиров такси

 

Жена раненого на СВО мобилизованного забрала все его выплаты и сбежала

Рабкор.ру
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24-4-2023 События, , 21
Онлайн-дискуссия на тему: «Перспективы внешнеполитического положения России»Беседа на тему: Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости
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