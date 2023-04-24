Дайджест новостей на 24 апреля
[В мире]
McDonald’s готовится к сокращениям, поэтому временно закроет офисы в США
30 марта парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Во Франции пекарь попросил помощи у Макрона из-за огромных счетов
МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос не связан с демократией
Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня
Китайский сектор по производству литий-ионных батарей продемонстрировал рост в январе-феврале 2023 года
Внешнеторговый оборот Китая в январе-марте вырос на 4,8%
[Внешняя политика]
ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи
Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальск вырос в 5 раз
«Теневой флот» России для перевозки нефти погнали из Европы
Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях
Азербайджан заявил о взятии под контроль некоторых территорий в Карабахе
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что международная система прав человека рухнула
Из России вышлют эстонского дипломата
[Внутренняя политика]
Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных
6 апреля Силуанов объяснил причины роста курса доллара
Путин повысил возраст назначения принудительных работ
Министр экономического развития предложил привлекать «мамочек» в малый бизнес
Прокурор попросил суд посадить оппозиционера Владимира Кара-Мурзу на 2 лет по делу о госизмене
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вэйпов
Путин подписал закон об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ
[Экономика]
ВТБ раскрыл отчетность за 2022 год
Совкомбанк оценил результат эксперимента с четырехдневной рабочей неделей
На предприятиях Свердловской области наблюдается дефицит сотрудников
Продажи чипов в мире рухнули на 20%
Раскрыт объем нераспроданного строящегося жилья в России
Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России
[Общество]
Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера
Житель Ставрополья попытался поджечь сотрудницу Пенсионного фонда
За год в России число людей, у которых впервые выявили рак, превысило миллион
Под Екатеринбургом заметили агитаторов ЧВК «Вагнер», вербующих по домам
Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян
Участники отрасли раскритиковали проект ФСБ о передаче данных пассажиров такси
Жена раненого на СВО мобилизованного забрала все его выплаты и сбежала