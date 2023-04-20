Онлайн-дискуссия на тему: «Перспективы внешнеполитического положения России»

МУСС проводит онлайн-дискуссию на тему:

«Перспективы внешнеполитического положения России»

21 апреля (пятница) в 19.00

Прошло больше года с начала СВО. Неприятие политики Кремля «коллективным Западом» при нейтралитете Китая и Индии привело к практически полной изоляции РФ и жестким экономическим санкциям против нее. Едва ли не единственными союзниками России в тот момент оставались Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Год назад многим казалось, что рискованный шаг российских властей неадекватен и приведет к полному провалу из-за недооценки сплоченности мирового сообщества. Но постепенно экономические интересы транснациональных корпораций, алчность мирового империализма и усталость населения западных стран расшатывают это единство. В последние месяцы проявившаяся политика Китая, особая позиция Франции после встречи Э. Макрона с Си Цзиньпином, появление плана урегулирования от президента Л. Лулы, не говоря уже о поведении В. Орбана и Р. Эрдогана, свидетельствуют о том, что внешнеполитическая ситуация вокруг российско-украинского конфликта меняется. Шок, когда-то вызванный у мирового сообщества началом СВО, уступает место желанию завершить «спецоперацию» любой ценой. Насколько глубоки эти изменения и каковы перспективы развития международной обстановки обсудят наши эксперты:

Сахнин Алексей Викторович,

к. и. н., историк, политик, журналист;

Цукасов Сергей Сергеевич,

магистр в сфере международного права, муниципальный депутат района Останкино г. Москвы в 2017-2022 гг.;

Симонов Юрий Валентинович,

историк, переводчик;

Шайдуров Леонид Александрович,

политик, активист ММТ.

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2400041/

Просьба регистрироваться до вечера 20 апреля.

Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss -96@ yandex . ru

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