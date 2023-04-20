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Дайджест новостей на 20 апреля

 

Дайджест новостей на 20 апреля

 

[В мире]

 

Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела

 

ООН на фоне протестов в Израиле напомнила оправе людей на мирные собрания

 

Оппозиция Молдавии намерена прекратить интеграцию страны в ЕС и НАТО

 

НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время

 

Финляндия официально вступила в НАТО

 

Билл Клинтон сожалеет, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

 

Арест на два часа. Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктам

 

[Внешняя политика]

 

Авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по системе быстрых платежей

 

Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет

 

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции

 

Британия прекратила расследование в отношении Фридмана по двум обвинениям

 

Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР

 

Индийский госбанк остановил платежи за нефть из РФ по цене выше «потолка»

 

Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества»

 

Вице-премьер Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности

 

У некоторых госчиновников изъяли загранпаспорта

 

ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов

 

Глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу

 

[Экономика]

 

Чистая прибыль Газпромбанка упала в десять раз

 

Американская компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 миллиарда рублей

 

Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes

 

Бывшие магазины владельца Zara откроются в России весной

 

[Общество]

 

Среди ищущих работу россиян выросла доля готовых уехать за рубеж

 

[Происшествия]

 

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

 

5 апреля пожар произошел в одном из зданий Минобороны в Москве на улице Знаменка

 

[Протесты]

 

2 апреля москвичи протестовали против строительства мечети на Святом озере

 

27 марта противники судебной реформы вновь вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

 

28 марта в Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV

 

28 марта в Париже в акции против пенсионной реформы участвовали 93 тысячи человек

 

[Пенсии]

 

Россиянам начнут выплачивать пенсии цифровыми рублями

 

Совет Федерации денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ

 

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

 

[Культура]

 

Марина Лошак ушла с поста директора ГМИИ им. Пушкина

 

Выставка «17/37. Советская скульптура. Взлет» проходит в Новой Манеже

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20-4-2023 События77
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