Дайджест новостей на 20 апреля
[В мире]
Бахрейн заявил послу Ирака протест из-за вмешательства во внутренние дела
ООН на фоне протестов в Израиле напомнила оправе людей на мирные собрания
Оппозиция Молдавии намерена прекратить интеграцию страны в ЕС и НАТО
НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время
Финляндия официально вступила в НАТО
Билл Клинтон сожалеет, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году
Арест на два часа. Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктам
[Внешняя политика]
Авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по системе быстрых платежей
Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции
Британия прекратила расследование в отношении Фридмана по двум обвинениям
Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР
Индийский госбанк остановил платежи за нефть из РФ по цене выше «потолка»
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой
[Внутренняя политика]
Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества»
Вице-премьер Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности
У некоторых госчиновников изъяли загранпаспорта
ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов
Глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу
[Экономика]
Чистая прибыль Газпромбанка упала в десять раз
Американская компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 миллиарда рублей
Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes
Бывшие магазины владельца Zara откроются в России весной
[Общество]
Среди ищущих работу россиян выросла доля готовых уехать за рубеж
[Происшествия]
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали
5 апреля пожар произошел в одном из зданий Минобороны в Москве на улице Знаменка
[Протесты]
2 апреля москвичи протестовали против строительства мечети на Святом озере
27 марта противники судебной реформы вновь вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
28 марта в Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
28 марта в Париже в акции против пенсионной реформы участвовали 93 тысячи человек
[Пенсии]
Россиянам начнут выплачивать пенсии цифровыми рублями
Совет Федерации денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
[Культура]
Марина Лошак ушла с поста директора ГМИИ им. Пушкина
Выставка «17/37. Советская скульптура. Взлет» проходит в Новой Манеже