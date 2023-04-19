Девушка с контрабасом — концерт с подарками!

День рождения и концерт с подарками снова пройдет в клубе “Китайский лётчик Джао Да” на Китай-городе! Кажется, это тоже становится традицией

Яркие музыкально-поэтические истории и реалистичные образы, создаваемые из неощутимой материи мысли, звука и света — это концерт группы опытных профессиональных музыкантов, где вас ждёт немного рока, чуть джаза, настроение блюза и позитианых вибраций. Снова встретимся с «Маленьким Луиджи», выпьем «Капли лимонада», споём «песню Родины» и многие другие; прокомментируем и лайкнем «Голую на подоконнике», сважем ей «Приходи сюда поговорить», отметим, что «Время за принципы» — эти и другие песни, которые уже знакомы многим и которые можно найти в сети, предстанут перед гостями не только на сцене, но и во вполне материалистичном виде. Но стоп, самое интересное — 21 мая!

Кроме обновленного состава и аранжировок гостей ждут и другие подарки!

Продажа дешевых билетов закончится 1 мая, если сами билеты не кончатся раньше.

Чем раньше вы приобретете билет, тем выгоднее сходите на НиГа-шоу! Если же ваши планы изменятся, вы сможете вернуть билеты вплоть до дня концерта.